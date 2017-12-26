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У реабілітаційному центрі поблизу Черкас утримували бранців (ФОТО)

26 грудня 2017, 12:43 Новини Черкас та Черкаської області

Черкаською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного залучення до найманої праці осіб, які утримувалися в реабілітаційному центрі, який знаходиться в Черкаському районі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини)  Кримінального кодексу України.

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Під час санкціонованих обшуків у будинку, господарських спорудах реабілітаційного центру та допиту їх учасників правоохоронцями встановлено факт неофіційного залучення окремих утриманців центру до безоплатного виконання робіт на пилорамі та звірофермі, які знаходилися неподалік від закладу і за його межами, а також догляду за сільськогосподарськими культурами жителів села Лозівок.

При цьому, кошти за виконані роботи надходили безпосередньо керівнику вказаного реабілітаційного центру.

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Осіб, які трималися в центрі проти своєї волі, доставлено до слідчого відділу Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області, допитано в якості потерпілих та в подальшому проведено медичний огляд.

На цей час у межах провадження досліджуються всі питання законності утримання осіб в реабілітаційному центрі, обставини неофіційного залучення останніх до найманої праці.

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Прес-служба  прокуратури Черкаської області

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