Черкаському громадському активістові вночі розстріляли автівку

Черкаському громадському активістові, голові координаційної ради Громадської ініціативи «Місто на Че» Ярославу Лаврову цієї ночі розстріляли автомобіль. Про це він повідомив у «Фейсбуці».

«90-ті остаточно повернулися в наше місто... – написав активіст. – Сьогодні отримав оригінальне новорічне привітання. Вночі прокинувся від трьох сильних хлопків. Як виявилося згодом, невідомі розстріляли мою машину. На фото можна побачити її стан. На сьогодні комерційною діяльністю не займаюся, а займаюся виключно громадською і журналістською діяльністю. Тому події сьогоднішньої ночі пов'язую лише з критикою міської влади. Мабуть, хтось з наших владців не вигадав нічого кращого, ніж залякати та закрити рота в кращих традиціях початку 90-х. Це все не дивно, враховуючи хто нині у нас в керівництві містом».

Ярослав Лавров сподівається, що правоохоронні органи встановлять під час розслідування, хто це вчинив, але, на жаль, надії на те в нього мало.

«Досі ніхто зі слідчих не вийшов на зв'язок зі мною, мабуть, це буденна річ для Черкас, коли в одному зі спальних районів міста розстрілюють автомобіль.., – написав Лавров. – Але тим не менш, все буде добре».

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