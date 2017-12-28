Черкаському громадському активістові вночі розстріляли автівку

Черкаському громадському активістові, голові координаційної ради Громадської ініціативи «Місто на Че» Ярославу Лаврову цієї ночі розстріляли автомобіль. Про це він повідомив у «Фейсбуці».
«90-ті остаточно повернулися в наше місто... – написав активіст. – Сьогодні отримав оригінальне новорічне привітання. Вночі прокинувся від трьох сильних хлопків. Як виявилося згодом, невідомі розстріляли мою машину. На фото можна побачити її стан. На сьогодні комерційною діяльністю не займаюся, а займаюся виключно громадською і журналістською діяльністю. Тому події сьогоднішньої ночі пов'язую лише з критикою міської влади. Мабуть, хтось з наших владців не вигадав нічого кращого, ніж залякати та закрити рота в кращих традиціях початку 90-х. Це все не дивно, враховуючи хто нині у нас в керівництві містом».
Ярослав Лавров сподівається, що правоохоронні органи встановлять під час розслідування, хто це вчинив, але, на жаль, надії на те в нього мало.
«Досі ніхто зі слідчих не вийшов на зв'язок зі мною, мабуть, це буденна річ для Черкас, коли в одному зі спальних районів міста розстрілюють автомобіль.., – написав Лавров. – Але тим не менш, все буде добре».
Де ти взяв такий список? Наприклад, люстраційного комітету, комітету опору диктатурі, мовного майдану, "Щита Черкащини" і купи інших давним-давно немає, а "Свобода" і "Нацкорпус" - це не ГО, а політичні партії.
да хто ж їх всіх упомнить, тут тільки від кількості іх організацій голова обертом йде.
ГО «Черкаський обласний комітет оборони прав людини».
Черкаський громадський люстраційний комітет
Автомайдан Черкащини
Громада Черкащини
Громадський блокпост
ДемАльянс
щит Черкащини
Правий сектор
Самооборона майдану 3 штуки
Комітет по боротьбі з корупцією
Громадський рух «ЧЕСНО».
Регіональний комітет Центрального штабу-національного спротиву
НО "Майдан"
Рада опозиційних сил Черкащини
Народна рада Черкас
Общественный совет Майдана (ОСМ)
Обласна народна рада
Черкаський обласний страйкком
ГО «Воля ХХІ»
Комітет опору диктатурі
Мовний майдан
Агентство стратегічних досліджень
ВО "Свобода",
"Національний корпус",
"Національна Дружина",
Громадська ініціатива «Місто на Че»
Скоро сколько в городе жителей, столько и активистов будет. А название то какое: голова координаційної ради Громадської ініціативи «Місто на Че». А сколько ж человек в той координацийной раде? Что они делают? Может конкурируют с китайцами и наконец выпускают качественные отечественные велосипеды, детские коляски? Очередные правильно-патриотические балаболы? Раньше это называлось проще - титушки.