Черкащан запрошують долучитись до обстеження зелених насаджень

фото: Андрій Чернега

Керуючись Постановою КМУ від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів та квітників у населених пунктах» та рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 02.06.2009 № 664 (зі змінами) запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у роботі комісії з обстеження зелених насаджень, виїзди якої відбудуться згідно з попереднім графіком:

Січень 2018

04.01.2018 о 9:00 год.

10.01.2018 о 9:00 год.

17.01.2018 о 9:00 год.

24.01.2018 о 9:00 год.

31.01.2018 о 9:00 год.

Лютий 2018

07.02.2018 о 9:00 год.

14.02.2018 о 9:00 год.

21.02.2018 о 9:00 год.

28.02.2018 о 9:00 год.

Березень 2018

07.03.2018 о 9:00 год.

14.03.2018 о 9:00 год.

21.03.2018 о 9:00 год.

28.03.2018 о 9:00 год.

Обстеження зелених насаджень проводиться на підставі звернень, а також звернень до відділу «Оперативна служба» за номером телефону 1505, громадян, установ та організацій. До актів на видалення включаються виключно сухостійні, аварійні та фаутні дерева та дерева, пошкоджені в результаті несприятливих погодних умов.

Збір в приміщенні міськвиконкому по вул. Б.Вишневецького, 36 к. 419, телефон для довідок 54-00-09.



Про це пише сайт міськради



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