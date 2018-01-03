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Черкащан запрошують долучитись до обстеження зелених насаджень

03 січня 2018, 14:03 Новини Черкас та Черкаської області
Керуючись Постановою КМУ від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів та квітників у населених пунктах» та рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 02.06.2009 № 664 (зі змінами) запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у роботі комісії з обстеження зелених насаджень, виїзди якої відбудуться згідно з попереднім графіком:

фото: Андрій Чернега

фото: Андрій Чернега

Січень 2018

04.01.2018 о 9:00 год.
10.01.2018 о 9:00 год.
17.01.2018 о 9:00 год.
24.01.2018 о 9:00 год.
31.01.2018 о 9:00 год.

Лютий 2018

07.02.2018 о 9:00 год.
14.02.2018 о 9:00 год.
21.02.2018 о 9:00 год.
28.02.2018 о 9:00 год.

Березень 2018

07.03.2018 о 9:00 год.
14.03.2018 о 9:00 год.
21.03.2018 о 9:00 год.
28.03.2018 о 9:00 год.
Обстеження зелених насаджень проводиться на підставі звернень, а також звернень до відділу  «Оперативна служба»  за номером телефону 1505, громадян, установ та організацій. До актів на видалення включаються виключно сухостійні, аварійні та фаутні дерева та дерева, пошкоджені в результаті несприятливих погодних умов.

Збір в приміщенні міськвиконкому по вул. Б.Вишневецького, 36 к. 419, телефон для довідок 54-00-09.

Про це пише сайт міськради

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