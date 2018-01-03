Черкащан запрошують долучитись до обстеження зелених насаджень

Січень 2018
04.01.2018 о 9:00 год.
10.01.2018 о 9:00 год.
17.01.2018 о 9:00 год.
24.01.2018 о 9:00 год.
31.01.2018 о 9:00 год.
Лютий 2018
07.02.2018 о 9:00 год.
14.02.2018 о 9:00 год.
21.02.2018 о 9:00 год.
28.02.2018 о 9:00 год.
Березень 2018
07.03.2018 о 9:00 год.
14.03.2018 о 9:00 год.
21.03.2018 о 9:00 год.
28.03.2018 о 9:00 год.
Обстеження зелених насаджень проводиться на підставі звернень, а також звернень до відділу «Оперативна служба» за номером телефону 1505, громадян, установ та організацій. До актів на видалення включаються виключно сухостійні, аварійні та фаутні дерева та дерева, пошкоджені в результаті несприятливих погодних умов.
Збір в приміщенні міськвиконкому по вул. Б.Вишневецького, 36 к. 419, телефон для довідок 54-00-09.
Про це пише сайт міськради