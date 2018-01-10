Конфлікт із ромами: золотонісці зібрались на віче (ФОТО)

Півтори сотні жителів Золотоноші зібралися вчора увечері на центральній площі через конфлікт, що розгорівся із представниками ромської громади під час різдвяних святкувань, повідомляє «Золотоноша.ck.ua».

Тема стала резонансною учора, коли місцева жителька Аліна Трофіменко повідомила у соцмережах про побиття 7 січня її чоловіка та напад на працівників поліції з боку родини неформальних лідерів тутешніх ромів.

За словами жінки, надмірні святкування їхніх сусідів по будинку тривають уже рік, проте свого апогею вони досягли на Святвечір, а тривали наступного дня. Звернувшись до поліції, родина зіткнулася з агресією ромів. Результат – струс мозку чоловіка і лікарняне ліжко.

Правоохоронці вчора відкрили два провадження – за фактом порушення громадського спокою та завдання легких тілесних ушкоджень. Прокуратура ж ініціювала досудове розслідування щодо умисного заподіяння побоїв працівникам поліції. Серед фігурантів – відомий у місті лідер ромів Володимир Бамбула.

Паралельно у міській владі 9 січня вимагали від Золотоніського відділу поліції чітких скоординованих дій щодо розслідування ситуації. Також просили втрутитися в розслідування Головне управління в Черкаській області. Крім того, зобов’язали головного полісмена міста прозвітувати на черговій сесії міської ради з аналізом протиправних дій, які були скоєні за останній рік представниками ромської спільноти. Створили й комісію міськвиконкому. Вона разом з юристами та громадськістю проведе своє розслідування. Про результати обіцяють повідомити також не пізніше наступної сесії, яка відбудеться у січні.

Тим часом містяни, у яких накопичилось чимало питань щодо побутових відносин із ромами, у соціальних мережах оголосили про масовий збір на площі. Сюди для відкритого діалогу з’явились правоохоронці на чолі з керівником відділу поліції Олександром Охріменком, а також перший заступник міського голови Олег Масло і представники міської влади.

За словами Охріменка, його підлеглі під час конфлікту не постраждали, хоча й факт агресивних дій з боку порушників ніхто не заперечує. Усі фігуранти конфлікту були перевірені на стан алкогольного сп’яніння, дехто вже став об’єктом слідства. Діяли працівники поліції в межах чинного законодавства. Застосовувати ж табельну зброю, навіть в цілях попередження, при такому скупченні людей права не мали.

Історію давнього конфлікту розповіла золотонісцям сама авторка резонансного повідомлення. За її словами, життя в будинку стало проблемним, коли рік тому в другу половину домоволодіння заселились роми-переселенці. Після попередніх скарг на їхню галасливу поведінку отримали лише вибиті шибки. Сьомого ж січня, одразу після сутички, до двору вночі під’їхали декілька автівок, водії яких досить довгий час неперервно сигналили та галасували, аби провчити Аліну Трофіменко та її 5-місячну дитину. Через це та страх лишатись вдома, вона нині тимчасово винаймає інше помешкання.

Після цієї розповіді згадали містяни і ряд інших епізодів – починаючи від нещодавнього ДТП (двоє збитих дітей на пішохідному переході) та нарко-рейду столичних поліцейських, закінчуючи серію дрібних побутових конфліктів. Висновок в усіх один: протягом декількох років поведінка ромів стає дедалі розкутішою, через що часто-густо страждають золотонісці. Полковник Охріменко пообіцяв громаді та міській владі детально звітуватися по кожному подібному кримінальному чи адміністративному провадженні. Анонсував також круглий стіл та відкриту дискусію на сесії міської ради.

До представників міської влади питання стояли швидше риторичні – скільки ромів прописалося в Золотоноші за останні роки та що ж робити громаді далі? За словами Олега Масла, такої статистики наразі не існує, адже графи «національність» у паспорті немає. Які б не були прагнення, всі громадяни України перед законом рівні. Разом з тим, посадовець запропонував в цій патовій ситуації два конструктивних шляхи. До містян Масло звернувся з проханням відновити практиковане у 2014 році спільне патрулювання вулиць. Тоді, нагадаємо, близько півроку спокій на вулицях разом із міліцією охороняла місцева Самооборона, півроку – працівники міськвиконкому. До Олександра Охріменка має пропозицію будь-якими шляхами домогтись відновлення посиленого патрулювання найбільш проблемних мікрорайонів міста бійцями Нацгвардії. Торік подібна короткочасна практика мала чималий ефект.

Опісля віче група золотонісців, котра безрезультатно вимагала присутності лідерів ромів на зустрічі, попрямувала до будинку на вулиці Баха, котрий пов’язують із згаданою вище родиною ромів. Навколо порожнього домоволодіння зібралося близько півсотні учасників акції та зо два десятки автівок. Ту надзвичайних подій не трапилось: не перетворювати ситуацію в погром житла закликав всіх начальник поліції, задекларувавши ще раз максимальний відкритий діалог з цих питань від правоохоронців.

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