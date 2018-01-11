На Черкащині шукають таксистку, яка зникла на Різдво

Жінку-таксиста, яка зникла у день Різдва, розшукують поліція і родичі. Про це повідомляють у ГУНП України в Черкаській області.







До правоохоронців Черкаського відділу поліції звернулась черкащанка із заявою про зникнення своєї матері – таксиста одного із перевізників у місті Черкаси.

Донька розповіла, що мама 7 січня виїхала на автомобілі «Mercedes Vito» білого кольору та станом на 8 січня на зв’язок не виходить. Терміново на території обслуговування Черкаської області було введено в дію оперативний план «Перехват» для перевірки всіх автомобілів марки «Mercedes Vito» білого кольору.

Видання «Сміла.ua» повідомляє, що жінка виїхала з Черкас до Сміли на виклик. О 4 ранку вона заїхала у Смілу, про це свідчать дані з камер спостереження. З'ясувалося, що близько шостої години ранку автомобіль покинув місто.

Працівники поліції відшукали автомобіль у Черкасах, але жінки там не було. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці провели огляд місця події та зібрали необхідні речові докази. На даний час працівники поліції проводять всі необхідні слідчі дії по розшуку зниклої жінки.

Поліція звертається до всіх громадян, які бачили жінку на її автомобілі марки «Mercedes Vito» білого кольору в нічний час у період з 7 січня по 8 січня 2018 року, із проханням зателефонувати на лінію «102» або за телефоном 067-462-95-05.

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