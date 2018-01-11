«Черкасигаз» обговорює підвищення тарифів. Буян каже протилежні речі (доповнено)

Керівник «Черкасигаз» Сергій Буян роз’яснив, що причин для підняття тарифу декілька:
– Зменшення обсягу транспортування газу за рахунок часткової зупинки ПАТ «Азот» на 25%; зростання ціни газу, який ми закуповуємо на виробничі і технічні потреби; платежі, встановлені законодавцем, – перелічує Буян. - Раніше у нас був один з найменших тарифів!
Поряд з тим він наголосив:
– Зміна нашого тарифу не впливає на кінцеву ціну газу для споживача. Для черкащан ціна газу ніяк не пов’язана з змінами нашого тарифу!
Разом з тим, він зауважив, що збиток підприємства торік склав десь сто мільйонів. «Бо ми не отримали виручки…» – зазначили на підприємстві.
Також на підприємстві зауважили: «У нас зарплата на 2 тисячі гривень менша за середню по області!» Тож зростанням тарифу будуть вирішувати і це питання.
Голова правління ОСББ «Сім’я» поряд з тим зазначила, що ціна на газ для них вже зросла…
- А ви не населення, ви юридична особа! - заявив у відповідь Буян. - Але я не сказав, що тариф не зміниться для промислових підприємств...
Депутат Лукирич запросив Буяна на сесію пояснити усе людям. Буян погодився.
До слова, під кінець розмови Буян заявив, що про непідняття тарифів не говорив...
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