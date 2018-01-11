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«Черкасигаз» обговорює підвищення тарифів. Буян каже протилежні речі (доповнено)

11 січня 2018, 10:16 Новини Черкас та Черкаської області
Зараз в Черкасах відбувається зустріч керівництва «Черкасигаз» з громадою, де порушується питання підняття тарифів.

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Керівник «Черкасигаз» Сергій Буян роз’яснив, що причин для підняття тарифу декілька:

– Зменшення обсягу транспортування газу за рахунок часткової зупинки ПАТ «Азот» на 25%; зростання ціни газу, який ми закуповуємо на виробничі і технічні потреби; платежі, встановлені законодавцем, – перелічує Буян. - Раніше у нас був один з найменших тарифів!

Поряд з тим він наголосив:

Зміна нашого тарифу не впливає на кінцеву ціну газу для споживача. Для черкащан ціна газу ніяк не пов’язана з змінами нашого тарифу!

Разом з тим, він зауважив, що збиток підприємства торік склав десь сто мільйонів. «Бо ми не отримали виручки…» – зазначили на підприємстві.

Також на підприємстві зауважили: «У нас зарплата на 2 тисячі гривень менша за середню по області!» Тож зростанням тарифу будуть вирішувати і це питання.

Голова правління ОСББ «Сім’я» поряд з тим зазначила, що ціна на газ для них вже зросла…

- А ви не населення, ви юридична особа! - заявив у відповідь Буян. - Але я не сказав, що тариф не зміниться для промислових підприємств...

Депутат Лукирич запросив Буяна на сесію пояснити усе людям. Буян погодився.

До слова, під кінець розмови Буян заявив, що про непідняття тарифів не говорив...

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Коментарі  

 
+10 #3 правка 11.01.2018 11:19
брехун
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+17 #2 Сергей 11.01.2018 10:52
А как насчет качества газа????То что нам поставляют--настоящие га---но!
,
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+16 #1 юзр 11.01.2018 10:28
Вы чего вообще АХ*ЕЛИ? Сначала всем щётчики поставте..
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