У Черкасах нові операції даватимуть людям шанс на якісне життя

У Черкаському кардіоцентрі черкаські фахівці за участю столичних спеціалістів з національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова провели нову надскладну операцію. Лікували пацієнта з таким захворюванням як гіпертрофічна кардіоміопатія. Як стверджують лікарі, людей з подібним захворюванням серця насправді більше, ніж виявляється. Тож оперативне втручання згодом може врятувати не одне життя.











Столичні колеги приїхали сюди на запрошення головного кардіохірурга УОЗ Черкаської ОДА Олега Журби.

– Важливо, що цю патологію важко виявити. Тож це професійна школа не лише для хірургів, а й терапевтів, кардіологів. Торік завдяки співпраці з інститутом Амосова ми виконали найбільшу кількість оперативних втручань, у порівнянні з іншими роками. І хоч це затратна робота, але вкрай необхідна, бо рятує людям життя, – каже Олег Журба, дякуючи колегам за переданий досвід.

У Черкасах таку операцію провели вперше. Загалом, київські фахівці відгукуються дуже позитивно про черкаський кардіоцентр, де створена гарна база для проведення операцій на серці високого рівня.

– Ми завітали в цей кардіоцентр, щоб вчергове підтримати рівень колег і підняти й без того високий рівень черкаської хірургії на ще вищий! Тут мало не найкращий рівень кардіохірургії і цей центр входить у трійку лідерів. Медичний персонал і апаратура готові до операцій, – сказав після операції заступник директора національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Костянтин Руденко. – Гіпертрофічна кардіоміопатія – це спадкова хвороба, що є причиною номер один в молодих спортсменів, у дітей. І це один з найбільших факторів ризику. І про цю хворобу згадують, коли ви чуєте в новинах про раптову смерть спортсмена на змаганнях, дитини на фізкультурі. В Україні дуже погана діагностиці цієї хвороби і за статистикою в нашій країні близько 70 тисяч українців мають це захворювання. Близько 70% пацієнтів потребують оперативного втручання.

Статистично, серед 100 людей з подібним захворюванням щорічно раптово помирає десять осіб. А за допомогою цієї операції людина виводиться з зони ризику з раптової смерті.

За словами Руденка, українці фахівці їздили за досвідом лікування подібних хвороб за кордон, зокрема, в Італію. В Україні цей досвід впроваджувався поки лише в інституті Амосова. За останні півтора роки в нашій країні зроблено 93 такі операції, що немало по європейським міркам. Черкащина стала першим регіоном, куди почали передавати свій досвід науковці.

– Насправді, озвучена хвороба дуже складна і такою вадою серця мало хто з фахівців хоче займатися. Пацієнти важкі. Не кожен оперуватиме їх. Серцевий м’яз при гіпертрофічній кардіоміопатії дуже потовщений. При мінімальному навантаженні може відбутись перевантаження серця і смерть. І при операції треба висікти шматок великого м’язу, а на другому етапі реконструювати клапан, – роз’яснює фахівець інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Андрій Руснак.

Кардіохірургія дуже дороговартісна. Операція коштує близько 50-60 тисяч гривень. Нинішня операція в кардіоцентрі була зроблена за кошти держбюджет. І категорія пацієнтів, що має серйозні загрозливі стани для життя, мала б, за словами фахівців, оперуватися за окремою програмою держави.

– До лікарів зараз доходять не тисячі, і не сотні, а десятки пацієнтів. Тому наше завдання їздити по Україні, розповідати про хворобу, щоб люди обстежувалися і лікувалися, – каже Костянтин Руденко.

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