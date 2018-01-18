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Ситуація з водопостачанням невтішна, – водоканал

18 січня 2018, 15:20 Новини Черкас та Черкаської області
Ситуація із водопостачанням Черкас станом на зараз, на жаль, невтішна. Про це повідомив під час засідання міської комісії з надзвичайних ситуації директор КП «Черкасиводоканал» Сергій Овчаренко.

Без імені

– Падіння дерев від мокрого снігу призвело до аварій на електромережах, котрі живлять водозабірні агрегати. Зараз працює лише один агрегат, і рівень води в резервуарах критично падає. Води залишилося на 1,5-2 години. Ситуацію ускладнює ще й те, що якщо води в резервуарах не залишиться, у трубопровідну мережу може потрапити повітря. Тоді можливі гідравлічні удари, і для відновлення водопостачання знадобиться 12-16 годин, – пояснив Сергій Овчаренко.

Зараз вода є на Митниці і в на перших поверхах будинків у центральній частині міста.

Пан Овчаренко також додав, що енергетики обіцяють спробувати відновити живлення насосів упродовж найближчих трьох годин, але через те, що лінії електропередач проходять через лісові просіки, дістатися до поривів дуже важко.

Уже зараз воду підвезли автомобілями в обласну лікарню, в школу-інтернат. В інших школах навчання перервано. Чи підуть діти в школу завтра, наразі невідомо. Якщо вода буде, навчальний процес буде відновлено.

Якщо відновити водопостачання не вдасться, артезіанську воду постачатимуть у мікрорайони спеціальними автомобілями. Така вода не пройшла необхідної очистки, тож її буде необхідно кип’ятити. Окремо в райони Черкас розвозитимуть технічну воду.

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Коментарі  

 
+3 #9 Мерский каллега 18.01.2018 19:17
Шоб получить воду, свеженабранный на улице снег надо нагреть!
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+1 #8 Знающий 18.01.2018 19:03
Толя в форме МЧСника очень весело выглядит :lol:
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-3 #7 Сталин 18.01.2018 19:02
При мне такого не было! Расстрелять!
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+1 #6 ветеран 18.01.2018 18:14
Дуже гарна новина напередодні водохрещення,та кого я не пам'ятаю, мабуть точно владі скоро капець.
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+19 #5 депутат 18.01.2018 17:42
Крім піднімать тарифи і ціни, ця влада більш ні на що не спроможна.
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+13 #4 Lily 18.01.2018 17:30
Як завжди, самі в жиру, а ми людішки як завжди в жопі! Невеликий сніг і все Армагедон, катастрофа, томущо все тримається на соплях! Дай вам здоров"ячка!! :sigh:
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+17 #3 lok 18.01.2018 17:18
А хто відповідає за обстеження дерев в місті. Тим більше дерев біля ліній електропередач. 120 впавших дерев у місті Танюк нарахував - це забагато. Вам так не здається?
Бо порахувати впавші дерева змогли, а запобігти? Чи знову пАпєрєдніки??
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+35 #2 федор принципиальный 18.01.2018 16:16
Слава нашим .....болам,которые клялись,били себя в грудь и говорили,что город подготовлен к зиме,бондаренка м и его шушере башку оторвать мало,а еще хотели хапнуть себе премиальные на прошлой сессии-3.14дарасты.
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+27 #1 Коваль 18.01.2018 16:03
Армагедон.
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