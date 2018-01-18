Ситуація з водопостачанням невтішна, – водоканал

Ситуація із водопостачанням Черкас станом на зараз, на жаль, невтішна. Про це повідомив під час засідання міської комісії з надзвичайних ситуації директор КП «Черкасиводоканал» Сергій Овчаренко.



– Падіння дерев від мокрого снігу призвело до аварій на електромережах, котрі живлять водозабірні агрегати. Зараз працює лише один агрегат, і рівень води в резервуарах критично падає. Води залишилося на 1,5-2 години. Ситуацію ускладнює ще й те, що якщо води в резервуарах не залишиться, у трубопровідну мережу може потрапити повітря. Тоді можливі гідравлічні удари, і для відновлення водопостачання знадобиться 12-16 годин, – пояснив Сергій Овчаренко.

Зараз вода є на Митниці і в на перших поверхах будинків у центральній частині міста.

Пан Овчаренко також додав, що енергетики обіцяють спробувати відновити живлення насосів упродовж найближчих трьох годин, але через те, що лінії електропередач проходять через лісові просіки, дістатися до поривів дуже важко.

Уже зараз воду підвезли автомобілями в обласну лікарню, в школу-інтернат. В інших школах навчання перервано. Чи підуть діти в школу завтра, наразі невідомо. Якщо вода буде, навчальний процес буде відновлено.

Якщо відновити водопостачання не вдасться, артезіанську воду постачатимуть у мікрорайони спеціальними автомобілями. Така вода не пройшла необхідної очистки, тож її буде необхідно кип’ятити. Окремо в райони Черкас розвозитимуть технічну воду.

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