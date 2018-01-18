Місця підвозу води в м. Черкаси в період відсутності водопостачання

№ п.п Мікрорайон, вулиця
1. Митниця (Гагаріна-Хмельницького , біля Гранд-маркету)
2. Площа 700- річчя ( біля траторії «Папа Карло»)
3. Хімселище ( Палац спорту «Будівельник»)
4. Південно-Західний (Сумгаїтська-Віталія Вергая, біля магазину АТБ)
5. Південно-Західний ( біля СУБ Соснівський)
6. Центр (перехрестя Смілянська-Надпільна )
7. Центр (Пушкіна-Шевченка, біля пивоварні «Оскар»)
8. Луначарського ( біля магазину АТБ)
9. Район Новопречистенської ( колишня Сєдова, перехрестя Різдвяна-Шевченка)
10. Район Зеленої ( зупинка Бидгощська, біля піцерії «Мадагаскар»)
11. Район залізничного вокзалу ( навпроти центрального входу до залізничного вокзалу) - до 21.00
Постарайся сьогодні нічого не жрать,щоб срать не хотілося
А посмотреть внимательно на график вверху не, слабо?
Вечір 18 січня 19.30, 20.00, 21.00, ранок 19 січня 6.00, 7.00, 8.00
Так! Є на складі!
https://pp.userapi.com/c824204/v824204037/8b748/89BXMmJx-a8.jpg
(офіційний помічник мера при морозах)
За бажанням. А можна вийти у двір і набрати снігу. Заодно і сніг від під'їздів відкидати.