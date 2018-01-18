Місця підвозу води в м. Черкаси в період відсутності водопостачання

№ п.п Мікрорайон, вулиця 1. Митниця (Гагаріна-Хмельницького , біля Гранд-маркету) 2. Площа 700- річчя ( біля траторії «Папа Карло») 3. Хімселище ( Палац спорту «Будівельник») 4. Південно-Західний (Сумгаїтська-Віталія Вергая, біля магазину АТБ) 5. Південно-Західний ( біля СУБ Соснівський) 6. Центр (перехрестя Смілянська-Надпільна ) 7. Центр (Пушкіна-Шевченка, біля пивоварні «Оскар») 8. Луначарського ( біля магазину АТБ) 9. Район Новопречистенської ( колишня Сєдова, перехрестя Різдвяна-Шевченка) 10. Район Зеленої ( зупинка Бидгощська, біля піцерії «Мадагаскар») 11. Район залізничного вокзалу ( навпроти центрального входу до залізничного вокзалу) - до 21.00





P.S. Звертаємо Вашу увагу – вода артезіанська, неочищена підлягає кип’ятінню.



