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Місця підвозу води в м. Черкаси в період відсутності водопостачання

18 січня 2018, 19:44 Новини Черкас та Черкаської області
Вечір 18 січня 19.30, 20.00, 21.00, ранок 19 січня 6.00, 7.00, 8.00

Cherkasy

№ п.п Мікрорайон, вулиця

1. Митниця (Гагаріна-Хмельницького , біля Гранд-маркету)

2. Площа 700- річчя ( біля траторії «Папа Карло»)

3. Хімселище ( Палац спорту «Будівельник»)

4. Південно-Західний (Сумгаїтська-Віталія Вергая, біля магазину АТБ)

5. Південно-Західний ( біля СУБ Соснівський)

6. Центр (перехрестя Смілянська-Надпільна )

7. Центр (Пушкіна-Шевченка, біля пивоварні «Оскар»)

8. Луначарського ( біля магазину АТБ)

9. Район Новопречистенської ( колишня Сєдова, перехрестя Різдвяна-Шевченка)

10. Район Зеленої ( зупинка Бидгощська, біля піцерії «Мадагаскар»)

11. Район залізничного вокзалу ( навпроти центрального входу до залізничного вокзалу) - до 21.00


P.S. Звертаємо Вашу увагу – вода артезіанська, неочищена підлягає кип’ятінню.

Про це інформують в прес-службі міськради

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Коментарі  

 
+2 #9 Оверко 18.01.2018 21:23
Цитую ЮЗР:
А на Конева..район самолёта,Эпицен рт и тд тем людям как? Обосрать всем унитазы и окна открыть?)

;-)
Постарайся сьогодні нічого не жрать,щоб срать не хотілося :lol:
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0 #8 888 18.01.2018 21:09
Цитую язон:
И шо, на тех местах с бутлями до утра стоять? Обещали ГРАФИК подвоза воды! А ЧТО опубликовали? А на Зелёной - вообще решили ,что людям вода не нужна? Или магазины ещё не всю бутилированную воду распродали, попросили подождать?

А посмотреть внимательно на график вверху не, слабо?
Вечір 18 січня 19.30, 20.00, 21.00, ранок 19 січня 6.00, 7.00, 8.00
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+4 #7 ветеран 18.01.2018 20:53
До с раки ваш графік,термінов о ремонтуйте подачу води,а то буде вам водохрещення.
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+3 #6 ROZETKA. UA 18.01.2018 20:34
Цитую ЮЗР:
А на Конева..район самолёта,Эпицен рт и тд тем людям как? Обосрать всем унитазы и окна открыть?)

Так! Є на складі!
https://pp.userapi.com/c824204/v824204037/8b748/89BXMmJx-a8.jpg
(офіційний помічник мера при морозах)
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+6 #5 Водовоз 18.01.2018 20:14
Удивительний вопрос, почему не ввести в выконкоме и для меня должность директора вновь организованного департамента? Пила у меня своя есть.
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+5 #4 язон 18.01.2018 20:07
И шо, на тех местах с бутлями до утра стоять? Обещали ГРАФИК подвоза воды! А ЧТО опубликовали? А на Зелёной - вообще решили ,что людям вода не нужна? Или магазины ещё не всю бутилированную воду распродали, попросили подождать?
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+3 #3 Отто Кац 18.01.2018 20:04
Цитую ЮЗР:
Обосрать всем унитазы и окна открыть?)

За бажанням. А можна вийти у двір і набрати снігу. Заодно і сніг від під'їздів відкидати.
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+9 #2 Цензор 18.01.2018 20:03
З таким розподілом підвозу води, черкасці самі вулиці від снігу почистять ;-)
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+6 #1 ЮЗР 18.01.2018 19:52
А на Конева..район самолёта,Эпицен рт и тд тем людям как? Обосрать всем унитазы и окна открыть?)
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