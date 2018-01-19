В обленерго розповіли, як усувають аварію на лінії, що живить насосну станцію

Сьогодні о 5 годині ранку повторилася аварія на трансформаторній підстанції напругою 110/35/6 кВ «Сокирно» та відключенння двох повітряних ліній 35 кВ. Усе – через падіння на мережі 30-метрових сосон, які не витримують снігового навантаження. Відтак насосна станція КП «Черкасиводоканал» знову не працює. Нині спеціалісти ПАТ «Черкасиобленерго» працюють над усуненням наслідків знеструмлення. Для цього, як і вчора, задіяли 6 бригад та 6 одиниць техніки, більше 20-ти осіб.



Про це повідомляють на підприємстві.

Станом на 9 годину ранку енергетикам вже вдалося виявити місце пошкодження електролінії.

– Нині наші фахівці докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше подати напругу до трансформаторної підстанції «Сокирно», – говорить технічний директор ПАТ «Черкасиобленерго» Володимир Заврін. – Однак роботи ускладнюють повалені дерева та майже 40-ка сантиметровий сніговий покрив, адже лінія проходить через ліс і дістатися до місця пошкодження надзвичайно складно. Та все ж таки до кінця дня зможемо відновити електропостачання.

Нагадаємо, перша аварія на трансформаторній підстанції «Сокирно» сталася вчора близько 12 години. Тоді енергетикам завдяки злагодженій та професійній роботі вдалося ліквідувати аварію. О 19.50 вони відновили електропостачання.

Про темпи усунення пошкоджень електромереж можна дізнатися на сайті ПАТ «Черкасиобленерго» (http://www.cherkasyoblenergo.com) та сторінці підприємства у мережі Фейсбук. Там її оновлюють тричі на добу.

Тому керівництво міста вже звернулось до підприємств різних форм власності з проханням допомогти у подоланні негоди, залучивши наявну у них техніку для прибирання снігу.

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