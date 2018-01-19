реклама
Karabas
реклама
5TV

В обленерго розповіли, як усувають аварію на лінії, що живить насосну станцію

19 січня 2018, 12:12 Новини Черкас та Черкаської області
Сьогодні о 5 годині ранку повторилася аварія на трансформаторній підстанції напругою 110/35/6 кВ «Сокирно» та відключенння двох повітряних ліній 35 кВ. Усе – через падіння на мережі 30-метрових сосон, які не витримують снігового навантаження. Відтак насосна станція КП «Черкасиводоканал» знову не працює. Нині спеціалісти ПАТ «Черкасиобленерго» працюють над усуненням наслідків знеструмлення. Для цього, як і вчора, задіяли 6 бригад та 6 одиниць техніки, більше 20-ти осіб.

26733559_1815364608535453_7970685431662792723_n

Про це повідомляють на підприємстві.

Станом на 9 годину ранку енергетикам вже вдалося виявити місце пошкодження електролінії.

– Нині наші фахівці докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше подати напругу до трансформаторної підстанції «Сокирно», – говорить технічний директор ПАТ «Черкасиобленерго» Володимир Заврін. – Однак роботи ускладнюють повалені дерева та майже 40-ка сантиметровий сніговий покрив, адже лінія проходить через ліс і дістатися до місця пошкодження надзвичайно складно. Та все ж таки до кінця дня зможемо відновити електропостачання.

Нагадаємо, перша аварія на трансформаторній підстанції «Сокирно» сталася вчора близько 12 години. Тоді енергетикам завдяки злагодженій та професійній роботі вдалося ліквідувати аварію. О 19.50 вони відновили електропостачання.

Про темпи усунення пошкоджень електромереж можна дізнатися на сайті ПАТ «Черкасиобленерго» (http://www.cherkasyoblenergo.com) та сторінці підприємства у мережі Фейсбук. Там її оновлюють тричі на добу.

Тому керівництво міста вже звернулось до підприємств різних форм власності з проханням допомогти у подоланні негоди, залучивши наявну у них техніку для прибирання снігу.

реклама

Коментарі  

 
0 #5 Преображенский 19.01.2018 20:20
Боже, пропал лес... Что будет летом с плановой очисткой трассы?.. Вырубят же всё в её округе..
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+9 #4 Жителька Черкас 19.01.2018 17:26
Цитую Jimmy:
Я так понимаю плановой чисткой трассы Обленерго не занималось в связи отсутствия выплаты зарплат. Скоро не только без воды будем сидеть... Так и хочется сказать что при Януковиче такого не было :lol:

Справа в тому що зарплату їм не виплачували останній рік, а от сосни 30 метрові виросли набагато раніше. То може вже хтось має відповідати за бездіяльність?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+9 #3 Ченчик 19.01.2018 15:26
Різні форми власності не горять бажанням направляти свою техніку-це вам не радянські часи...
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+13 #2 Jimmy 19.01.2018 14:16
Я так понимаю плановой чисткой трассы Обленерго не занималось в связи отсутствия выплаты зарплат. Скоро не только без воды будем сидеть... Так и хочется сказать что при Януковиче такого не было :lol:
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+17 #1 Жителька Черкас 19.01.2018 13:43
"лінія проходить через ліс і дістатися до місця пошкодження надзвичайно складно", а енергетики мабуть не знають що дерева потрібно обрізати біля лінії електропередач! ? Це лише мене дивує їх пояснення?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Черкащани святкують Водохреща
Дешево і сердито: у Черкасах можна взяти книгу напрокат
В Україні відзняли найбільший телесеріал-мелодраму про життя у Черкасах
Театр
Loading...