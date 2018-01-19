В обленерго розповіли, як усувають аварію на лінії, що живить насосну станцію

Про це повідомляють на підприємстві.
Станом на 9 годину ранку енергетикам вже вдалося виявити місце пошкодження електролінії.
– Нині наші фахівці докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше подати напругу до трансформаторної підстанції «Сокирно», – говорить технічний директор ПАТ «Черкасиобленерго» Володимир Заврін. – Однак роботи ускладнюють повалені дерева та майже 40-ка сантиметровий сніговий покрив, адже лінія проходить через ліс і дістатися до місця пошкодження надзвичайно складно. Та все ж таки до кінця дня зможемо відновити електропостачання.
Нагадаємо, перша аварія на трансформаторній підстанції «Сокирно» сталася вчора близько 12 години. Тоді енергетикам завдяки злагодженій та професійній роботі вдалося ліквідувати аварію. О 19.50 вони відновили електропостачання.
Про темпи усунення пошкоджень електромереж можна дізнатися на сайті ПАТ «Черкасиобленерго» (http://www.cherkasyoblenergo.com) та сторінці підприємства у мережі Фейсбук. Там її оновлюють тричі на добу.
Тому керівництво міста вже звернулось до підприємств різних форм власності з проханням допомогти у подоланні негоди, залучивши наявну у них техніку для прибирання снігу.
Справа в тому що зарплату їм не виплачували останній рік, а от сосни 30 метрові виросли набагато раніше. То може вже хтось має відповідати за бездіяльність?