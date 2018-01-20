реклама
Karabas
реклама
5TV

Черкащанам нарешті дали воду

20 січня 2018, 09:09 Новини Черкас та Черкаської області
У Черкасах відновлено водопостачання, яке через аварію електромереж було вимкнене майже дві доби.
Voda

«Щойно включили насоси на водозаборі, потихеньку в разі безперебійного електропостачання будуть підіймати тиск в мережах», – написав Анатолій Бондаренко у «Фейсбуці» сьогодні рано вранці. А о пів на дев’яту додав: «Шановні черкащани! Система потихеньку заповнюється водою, в центрі міста тиск 1,6, робочий 2,6, прошу при покиданні власних домівок перевірити крани. Дякую за розуміння».

Повне відновлення водопостачання в Черкасах очікують до 11 години ранку.

Офіційний сайт міськради публікує телефони чергових служб, які може бути залучено до реагування на надзвичайні ситуації.

2018-01-20_1

реклама

Коментарі  

 
-3 #1 ХХ 20.01.2018 09:22
Вода в інеті, не значить вода у кранах.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Черкащани святкують Водохреща
Дешево і сердито: у Черкасах можна взяти книгу напрокат
В Україні відзняли найбільший телесеріал-мелодраму про життя у Черкасах
Театр
Loading...