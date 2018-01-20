Черкащанам нарешті дали воду

У Черкасах відновлено водопостачання, яке через аварію електромереж було вимкнене майже дві доби.

«Щойно включили насоси на водозаборі, потихеньку в разі безперебійного електропостачання будуть підіймати тиск в мережах», – написав Анатолій Бондаренко у «Фейсбуці» сьогодні рано вранці. А о пів на дев’яту додав: «Шановні черкащани! Система потихеньку заповнюється водою, в центрі міста тиск 1,6, робочий 2,6, прошу при покиданні власних домівок перевірити крани. Дякую за розуміння».

Повне відновлення водопостачання в Черкасах очікують до 11 години ранку.

Офіційний сайт міськради публікує телефони чергових служб, які може бути залучено до реагування на надзвичайні ситуації.

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