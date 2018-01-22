Саакашвілі запропонував побудувати нову столицю України під Шполою (ВІДЕО)

Лідер «Руху нових сил» Михайло (Міхеіл) Саакашвілі пропонує перенести столицю України з Києва в центр України, побудувавши новий усеукраїнський адміністративний центр у чистому полі під Шполою Черкаської області.

Про це Саакашвілі заявив у своєму новому фільмі про Україну майбутнього.

– Ось тут у чистому полі ми побудуємо нові прозорі красиві, дуже зручні адміністративні будівлі, – каже у відео Михайло Саакашвілі. – Кияни будуть тільки раді позбутися бариг і дармоїдів, від «рішал» з центру свого міста. У центрі міста Києва, де стоять ці старі совкові будівлі, де зараз у довгих коридорах рухаються папери, у великих кабінетах сидять «рішали» і роблять вигляд, що керують країною, а насправді просто обдирають її «заробляють» гроші, – у цих будівлях у Києві будуть готелі, ресторани, музеї, будуть пішохідні вулиці, велосипедні доріжки... А тут (під Шполою, – ред.) буде зовсім інше. Тут замість декількох сотень тисяч дармоїдів і «рішал» працюватиме зо два десятки тисяч молодих, зовсім інших чиновників. Цих людей добиратимуть за талантом, без кумовства, без непотизму, без дітей «мажорів». Тут буде культ меритократії, тобто людей добиратимуть за їхнім працелюбством, за їхнім талантом і винятково за конкурсом.

За словами Саакашвілі, у новій столиці «все буде дуже зручно». Глибоко під землею буде облаштовано «мультимедійний центр керування ситуаціями», де, як в Америці, спеціально призначені люди спостерігатимуть за тим, що відбувається в Україні, біля її кордонів та в усьому світі. Також у цьому центрі ухвалюватимуть найважливіші рішення щодо керування країною.

– Тут буде величезний майдан, де буде місце для сотень тисяч українців. І коли люди вирішать, що вони чимось незадоволені, вони прийдуть і висловлять свою думку державним діячам, яких вони обрали, і найнятим чиновникам. Сюди буде підтягнуто залізниці, автобани зі всієї України, з будь-якої точки України можна буде сюди доїхати на швидких потягах або автобаном за півгодини-годину... Максимум – за чотири години. І люди зможуть приїхати як до Уряду, так і передусім на цей майдан, щоб висловити свою думку, висловити свою позицію з конкретних питань, що обговорюються. Тут-таки буде меморіал боротьби за Незалежність і буде музей української історії. Довкола будують спеціальні службові житла, звідки можна буде дійти на роботу пішки, і там чиновники отримуватимуть квартири на час роботи в цьому адміністративному центрі.

Докладніше – у відеоролику (з 6:55 хв.):

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