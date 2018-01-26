Бондаренко запропонував виконком у складі 9 осіб

На сайті Черкаської міської ради зареєстровано проект рішення сесії міської ради про утворення виконкому міськради.







Відповідно до проекту, міський голова Анатолій Бондаренко пропонує визначити кількість виконкому в складі 9 осіб: міський голова Анатолій Бондаренко, секретар міськради Олександр Радуцький, два заступники міського голови (один із них перший) – кандидатур наразі не подано, особи на громадських засадах:

- Амброс Сергій Васильович,

- Дармостук Олександр Олександрович,

- Зайчук Ігор Олександрович,

- Холод Валерій Миколайович,

- Черниш Віктор Іванович.

Нагадаємо, чергову сесію міськради призначено на понеділок, 29 січня.

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