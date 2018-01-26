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Бондаренко запропонував виконком у складі 9 осіб

26 січня 2018, 09:53 Новини Черкас та Черкаської області
На сайті Черкаської міської ради зареєстровано проект рішення сесії міської ради про утворення виконкому міськради.

Бондаренко1

Відповідно до проекту, міський голова Анатолій Бондаренко пропонує визначити кількість виконкому в складі 9 осіб: міський голова Анатолій Бондаренко, секретар міськради Олександр Радуцький, два заступники міського голови (один із них перший) – кандидатур наразі не подано, особи на громадських засадах:

- Амброс Сергій Васильович,

- Дармостук Олександр Олександрович,

- Зайчук Ігор Олександрович,

- Холод Валерій Миколайович,

- Черниш Віктор Іванович.

Нагадаємо, чергову сесію міськради призначено на понеділок, 29 січня.

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