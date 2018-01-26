Радуцький назвав свої прізвища у виконком (оперативно)

Зараз секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький проводить прес-конференцію, аналізуючи кандидатів, яких подав мер у виконком.

– Я з повагою відношусь до атовців, який подав мер, до тих, хто там воював. Але в нас в депутатського своє бачення щодо того, хто може бути членом виконкому. Ми пропонуємо 8 осіб: Бондаренко, Радуцький, Буданцев Роман («Батьківщина»), Вячеслав Горобець (Черкащани), Олександр Ільченко (ПВД), Ігор Коломоєць (Свобода), Сутуленко Руслан (Солідарність), Костянтин Стратілатов (Громадянська позиція). Все абсолютно прозоро! Гарна пропозиція! Всі політсили представлені, крім Самопомочі. Їх підтримуватиме 33 депутати. А це означає, що це абсолютно робочий виконком, – зазначив Радуцький.

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