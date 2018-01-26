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Радуцький назвав свої прізвища у виконком (оперативно)

26 січня 2018, 10:11 Новини Черкас та Черкаської області
Зараз секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький проводить прес-конференцію, аналізуючи кандидатів, яких подав мер у виконком.

Радуцький3

– Я з повагою відношусь до атовців, який подав мер, до тих, хто там воював. Але в нас в депутатського своє бачення щодо того, хто може бути членом виконкому. Ми пропонуємо 8 осіб: Бондаренко, Радуцький, Буданцев Роман («Батьківщина»), Вячеслав Горобець (Черкащани), Олександр Ільченко (ПВД), Ігор Коломоєць (Свобода), Сутуленко Руслан (Солідарність), Костянтин Стратілатов (Громадянська позиція). Все абсолютно прозоро! Гарна пропозиція! Всі політсили представлені, крім Самопомочі. Їх підтримуватиме 33 депутати. А це означає, що це абсолютно робочий виконком, – зазначив Радуцький.

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Коментарі  

 
0 #6 Прокурор 26.01.2018 11:55
Ким вважає себе радуцький? Один з 42 депутатів І НЕ БІЛЬШЕ! Кандидатури може вносити ВИКЛЮЧНО МІСЬКИЙ ГОЛОВА.
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+6 #5 правда 26.01.2018 11:15
як же ти втомив радуцький усіх!!!! :-x :-x :-x
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-1 #4 Павло II 26.01.2018 11:10
Цитую Урюк:
"А вы, друзья ,как не садитесь - все ж в музыканты не годитесь!" Крылов И.А.
Сашко, не мути кізяк, бери Толю(кастрюлю) і їдіть геть!!!

Урюк-кізяк! А хто на їх місце?
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+3 #3 Вопрос 26.01.2018 10:56
И которое из всех этих восьми у него девичье?
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+7 #2 Семен 26.01.2018 10:51
А Стратилатова чтобы решать личные шкурные дала Зори?
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+13 #1 Урюк 26.01.2018 10:29
"А вы, друзья ,как не садитесь - все ж в музыканты не годитесь!" Крылов И.А.
Сашко, не мути кізяк, бери Толю(кастрюлю) і їдіть геть!!!
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