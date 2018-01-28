Солдат-строчник із Черкащини загинув у Сєвєродонецьку

Боєць Національної гвардії з Черкащини Антон Рубан загинув під час охорони апеляційного суду в Сєвєродонецьку. Офіційна версія – самогубство (стверджують, що навіть є передсмертна записка). Проте родичі хлопця в це не вірять.





Про це інформує «ТСН».

Сталося це рано-вранці перед тим, як суд відкрився. Як з'ясували журналісти ТСН на місці, боєць строкової служби стояв на посту в нормальному настрої ще о шостій ранку. Про це розповіли правоохоронцям його напарники. А вже за 15 хвилин у вбиральні пролунав постріл.

Загиблий – 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Антон Рубан родом з Черкаської області. 2017 року він завершив університет у Черкасах, але перед тим, як забрати документи, йому потрібно було пройти військкомат. Там він отримав повістку, і щойно він пройшов комісію, його відправили у Сєвєродонецьк.

На місці з’ясувалося, що у роті Антона панує справжня дідівщина. За словами батька хлопця Павла, Антон постійно розповідав про те, як командир роти і старші військові знущаються над молодшими і часто б'ють їх.

«Він такий хлопець, що він нікому нічого поганого не зробив. Як телефонував додому, то казав, що намагається уникати усяких конфліктних ситуацій, ніколи ні до кого голос не підвищує», – розповів Павло Рубан.

Друг Антона Олександр, з яким вони разом навчалися в університеті, підтвердив, що Антон скаржився на дідівщину, проте ніколи не називав імен кривдників.

«Боявся казати зайве, постійно оглядався. Коли розмовляли, часто казав "Опа, ротний йде, давай" і завершував розмову», – розповів Олександр.

Олександр наголосив, що смерть Антона не може бути самогубством. За кілька днів до вбивства Антон телефоном розповів другові про конфлікт, який стався між ним та старшим службовцем, родом із Західної України.

«Ми бачили, що всі у ЗМІ кажуть, що це самогубство. Але це не так. Він до мене зателефонував 22 січня увечері і говорив, що у нього був конфлікт зі старослужбовцем, тобто із "дідом" так званим, і що вони побилися, в обох були тілесні ушкодження. Він мені сказав таку фразу: "Намічається конфлікт на днях". І за два дні я дізнаюся, що його вбили», – розповів Олександр.

Згідно з інформацією міської поліції, про загибель Антона стало відомо 25 січня о 6:30. Він нібито застрелився зі своєї табельної зброї під час несення служби з охорони будівлі Апеляційного суду Луганської області у Сєвєродонецьку. Відомо, що у наряді з ним було ще два військовослужбовці.

«Я не вірю, що він сам міг так зробити (вчинити самогубство, - ред.). Його або змусиили, або вбили. Імен він не називав. Той старший вдарив Антона, а Антон дав здачі (цей інцидент стався за кілька днів до смерті, - ред.). А той так і сказав йому: "Ну все, хлопець, капець тобі"», – поділився батько.

Місцевим ЗМІ вдалося поспілкуватися із робітником суду Іваном Науміком, який розповів, що конфлікт виник нібито через те, що він на прохання Антона купив йому сигарет.

«Коли я вчора пішов на обідню перерву, то солдат конвойної служби, який охороняє приміщення суду, попросив купити йому сигарет. Я виконав його прохання. Після цього він підійшов до мене і запитав: чи я доповідав своєму керівнику про те, що вони мене просили. Я сказав, що ні. Він каже: вона побачила, що я купив їм сигарети, доповіла їхньому керівництву і стала вимагати, щоб вони прийняли міри. Протягом дня цей солдат тричі підходив до мене і сказав, що йому "хана" буде завтра. А пізніше сказав: не знає, як цю ніч переживе. І назвав одного зі старших конвою, що він його дуже боїться», – повідомив Іван Наумік у коментарі UA: ДОНБАС.

Батько загиблого розповів ТСН.ua, що вони спілкувалися зі слідчим місцевого відділу поліції, який повідомив їм про знайдену передсмертну записку. Самі вони не бачили записки, тому не можуть підтвердити, чи був це почерк Антона.

«Ніхто не вірить, що він міг ту записку написати. Або його вже так змусили, або зробили замість нього. Ми самі тої записки не бачили, який там почерк і що там написано. Кажуть, що написано: "Вибачте мене, батьки, за цей крок, що я зробив», – сказав батько, не стримуючи сліз.

На момент публікації редакції не вдалося зв'язатися з представником Луганської поліції для коментаря. Проте офіційно речниця поліції Тетяна Погукай запевнила, що будуть з'ясовувати всі обставини події та мотиви.

Батько загиблого додав, що отримавши повістку влітку минулого року, Антон сказав, що тікати і ховатися не буде. «Хотів піти відслужити свій термін і повернутися додому, знаючи, що віддав борг Батьківщині», – розповів Павло Рубан.

Антон встиг відслужити всього п'ять місяців.

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