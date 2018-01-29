В Аграрній партії закликають припинити імітацію реформ (ДОКУМЕНТ)

Нинішня влада повторює помилки столітньої давнини. Внутрішні чвари, «війна всіх проти всіх» у політиці та безвідповідальність політиків-популістів, поступова втрата зовнішньополітичної підтримки – заганяють країну в глухий кут.

Про це йдеться у Заяві Політради Аграрної партії, прийнятому 23 січня у Києві.

«Україна розпочала 2018 рік у стані глибокої та всеосяжної соціально-економічної і політичної кризи, яку загострює збереження реальної загрози втрати державності та незалежності. Імітація реформ, тотальна корупція, монополізація економіки, колосальне зниження рівня життя населення, девальвація гривні та масова трудова міграція українців стали наслідками непрофесійної діяльності влади і мовчазної згоди псевдоопозиційних парламентських партій, яких хвилюють лише контроль над «грошовими потоками» та узурпація владних повноважень напередодні виборів 2019 року», - йдеться в тексті звернення.

В Аграрній партії наголошують, що владі не довіряє вже 80% населення через те, що вона ігнорує численні проблеми та потреби громадян.

«Прикриваючись війною, влада продовжує вести торгівлю з агресором, а деякі її представники – розвивати власний бізнес на його території. Влада все більше наживається на системі оборони країни – у той час, коли прості громадяни фактично майже самотужки споряджають армію, а найкращі сини України віддають свої життя за незалежність нашої держави», - сказано у зверненні.

Аграрна партія вимагає розпочати реальну деолігархізацію української політики, припинити імітацію реформ у сферах освіти, охорони здоров’я та пенсійного забезпечення і гарантувати гідний рівень життя кожному українцю. Автори звернення також наполягають на проведенні якісної судової, земельної та оборонної реформ, прискоренні децентралізації та створенні незалежного Антикорупційного суду. Також серед вимог - зупинка необґрунтованих інфляційних хвиль та розробка повноцінної середньострокової стратегії економічного розвитку країни, в основі якої повинні лежати якісне поліпшення інвестиційного клімату, ефективна дерегуляція та зниження податкового тиску.

Аграрна партія України вбачає своїм основним завданням об’єднання всього громадянського суспільства та радикальне перезавантаження політико-економічної системи України.

«Ці зміни вже стартували – вибори до об’єднаних територіальних громад, що відбулися у 2015-2017 роках, показали, що на зміну популістам та ставленикам олігархів мають прийти справжні ідеологічні політичні сили, які представляють інтереси всього народу. Сьогодні нам потрібно не мріяти про соборну, вільну та незалежну Україну, а модернізувати державу, перетворити її на квітучу і демократичну, боротися за справжні суверенітет та незалежність», - сказано у зверненні.





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