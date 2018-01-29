Знайдено компроміс: бюджет в Черкасах прийнято

«За» 22 депутати, «Проти» — 1, утрималося — 12. Депутати Черкаської міськради таки проголосували за бюджет міста на поточний рік. Обранці підтримали проект бюджету, який був підтриманий виконкомом і проголосований на бюджетній комісії, тобто з усіма пропозиціями, але без бюджету розвитку, тільки захищені статті, пише Вичерпно



ФОТО Артема Ківака



Дещо активізувала роботу в цьому напрямку присутність на сесії представників профспілок та представників Національних дружин – не розглянуті від двох департаментів пропозиції обранці аналізували в режимі постійних комісій. Після цього депутати нарешті перейшли до його розгляду в режимі сесії, однак обговорення не припинилися.

У залі почалися суперечки, дехто з депутатів відмовився голосувати. Активісти, втім, стоять на своєму і кажуть, що нікого не випустять, поки бюджет не буде прийнято.

Секретар міськради Олександр Радуцький озвучив пропозицію не голосувати сьогодні, оскільки зараз поспіхом приймуть непрацюючий бюджет.

- Залишилося ще трішки доопрацювати, — пояснив Радуцький.

Депутат Павло Карась, який раніше оголосив, що не голосуватиме за такий варіант бюджету, наголосив, що «приймати це не можна, бо його записати навіть не змогли».

- Що приймали — ніхто не знає. Ще жодного разу міський бюджет так не розглядався і не приймався. Всі пропозиції мають бути в рамках бюджетних записів і мають бути письмовими та збалансованими, — сказав Карась. — Мета цього всього — щоб міський голова отримав недієвий бюджет. Є пропозиція проголосувати бюджет в редакції виконавчого комітету ЧМР і тоді вже можна буде вносити туди пропозиції.

Депутат Діскант свою чергу запропонував прийняти рішення опрацювати всі ці пропозиції та привести їх у законне русло.

- Дамо доручення департаменту протягом тижня це зробити, — запропонував він.

Єдино правильним рішенням є голосування за бюджет виключно в частині заробітних плат і захищених статей, — наголосив міський голова Анатолій Бондаренко. А якщо у депутатів є якісь пропозиції, то їх він пропонує приносити на наступну сесію у письмовій формі.

Олександр Радуцький на це озвучив ще одну пропозицію: за 10 днів провести позачергову сесію з розгляду одного питання. А за цей час з громадськістю обговорити всі пропозиції.

Зрештою, на розгляд депутатів було запропоновано три редакції проекту рішення про міський бюджет. Згідно першої, їм пропонувалося проголосувати за проект бюджет лише в частині захищених статтей, про які говорив міський голова, тобто без бюджету розвитку. Однак цю пропозицію не підтримали. Після цього запропонували проголосували за проект бюджету, який був проголосований виконкомом і з пропозиціями бюджетної комісії, які були проголосовані до сьогоднішнього дня. Цю пропозицію теж не підтримали. Третій запропонований депутатам рішення передбачав проект бюджету, проголосований виконкомом, з пропозиціями, підтриманими на бюджетній комісії та з усіма пропозиціями, внесеним на всіх постійних комісіях.

Була ще одна пропозиція депутата Романа Дісканта, яка повністю повторювала попередню, однак з урахуванням виділення 20 млн грн на баскетбольну арену. Проте жодна з цих пропозицій не набрала відповідну кількість голосів. Однак на цьому обранці не зупинилися. На голосування винесли проект бюджету, який був підтриманий виконкомом і проголосований на бюджетній комісії, тобто з усіма пропозиціями, але без бюджету розвитку, тільки захищені статті. Це була «супер-компромісна» як назвав її міський голова, пропозиція від депутата Олексія Романова. За неї проголосували 22 депутати, проти 1, утрималося 12.

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