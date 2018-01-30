Міністр Аваков приїхав на Черкащину (ФОТО, ВІДЕО)

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та заступник Голови Адміністрації Президента України Валерій Кондратюк прибули вертольотом в Оршанець під Черкасами, щоб ознайомитися з Головним центром Держприкордонслужби.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Під час перебування у Головному центрі підготовки особового складу в Оршанці Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та заступник Голови Адміністрації Президента України Валерій Кондратюк ознайомилися з матеріально-технічною базою навчального закладу.

Гостям було продемонстровано найсучасніші навчальні класи з обладнанням, де проходять підготовку спеціалісти, які в майбутньому нестимуть службу в пунктах пропусках на кордоні.

Зокрема, гостям презентували спеціальне обладнання для вивчення паспортних документів та найбільш поширених підробок. Окрім того, прикордонники продемонстрували класи спеціалізованої підготовки, літературу суто професійного спрямування, яка була виготовлена за європейськими зразками, а також клас із зразками засобів РХБЯ захисту та обладнання, за допомогою якого на кордоні виявляються джерела з радіаційними речовинами.

Також були оглянуті зразки безпілотних літальних апаратів, які вже є на озброєнні Державної прикордонної служби України та завдяки яким виконуються завдання з охорони та моніторингу державного кордону.





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