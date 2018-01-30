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Міністр Аваков приїхав на Черкащину (ФОТО, ВІДЕО)

30 січня 2018, 15:09 Новини Черкас та Черкаської області

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та заступник Голови Адміністрації Президента України Валерій Кондратюк прибули вертольотом в Оршанець під Черкасами, щоб ознайомитися з Головним центром Держприкордонслужби.

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Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Під час перебування у Головному центрі підготовки особового складу в Оршанці Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та заступник Голови Адміністрації Президента України Валерій Кондратюк ознайомилися з матеріально-технічною базою навчального закладу.

Гостям було продемонстровано найсучасніші навчальні класи з обладнанням, де проходять підготовку спеціалісти, які в майбутньому нестимуть службу в пунктах пропусках на кордоні.

Зокрема, гостям презентували спеціальне обладнання для вивчення паспортних документів та найбільш поширених підробок. Окрім того, прикордонники продемонстрували класи спеціалізованої підготовки, літературу суто професійного спрямування, яка була виготовлена за європейськими зразками, а також клас із зразками засобів РХБЯ захисту та обладнання, за допомогою якого на кордоні виявляються джерела з радіаційними речовинами.

Також були оглянуті зразки безпілотних літальних апаратів, які вже є на озброєнні Державної прикордонної служби України та завдяки яким виконуються завдання з охорони та моніторингу державного кордону.

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Відео Gazeta.ua:

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Коментарі  

 
+1 #9 Сотник 30.01.2018 22:51
Не просто так це п.дло там було сьогодні! І точно не заради «поляни», яку йому накривав Ткаченко, прогнали гелікоптер! Цікаво- яка ж мета була?....
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+2 #8 СОЛДАТ 30.01.2018 21:09
Тільки останнє падло може держати руки в кишенях в той час коли перед ним стоіть людина у формі, яка являється його підлеглою, та ще і до того жінкою. :-x
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+6 #7 Я черкащанин 30.01.2018 17:04
Цитую Горген:
Яке відношення має Аваков до Держприкордонсл ужби?

Та як яке? Держприкордонсл ужба ж уже кілька років у підпорядкуванні МВС.
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+15 #6 Перехожий 30.01.2018 16:54
Цитую Коваль:
А слабо було машинами протрясти сановні зади від столиці до глибинки?

Та ще б через канівську греблю. Так у нас ніколи доріг не буде. До Кончі-Заспи та Межигірья зробили та й досить.
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+9 #5 Альфред Дизайнер 30.01.2018 16:35
Гарненька прикордонниця на першому фото.
А відео - ніяке, бо нічого не разбереш на ньому.
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0 #4 Засада 30.01.2018 16:22
Цитую Коваль:
А слабо було машинами протрясти сановні зади від столиці до глибинки?

Так сказали Міністру про свої проблеми, що патріотичне виховання на нулю, ще залищилися прихильники рашского мира в Оршанці, в 2013 рокі пригрівали спецназ рашки для розгону в Черкасах ПАТРІОТІВ.
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+2 #3 Горген 30.01.2018 16:09
Яке відношення має Аваков до Держприкордонсл ужби?
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+33 #2 Коваль 30.01.2018 15:28
А слабо було машинами протрясти сановні зади від столиці до глибинки?
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+34 #1 Іван 30.01.2018 15:28
А чому вертольотом приїхав? А не авто по гарним чищеним дорогам.
Занадто дорого їхні перельоти обходяться народу України.
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