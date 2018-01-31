Нардеп Бобов відсудив у ДФС і прокуратури свій мільйон

Нардеп від Черкащини Геннадій Бобов через суд скасував рішення ДФС, на основі яких Луценко змусив його заплатити понад $1 мільйон податків, повідомляють «Наші гроші».





Окружний адмінсуд м. Києва скасував податкові повідомлення-рішення ДФС України від 18 травня 2017 року про нарахування народному депутату від групи «Відродження» Геннадію Бобову податкових зобов’язань та штрафів на суму 37,87 млн грн. Про це свідчить рішення від 22 січня.

Суд дійшов до висновку, що ці податкові повідомлення-рішення Бобову винесено з порушенням вимог законодавства.

На думку суду, такі податкові рішення ДФС могла прийняти лише після винесення судом обвинувального вироку, що набрав законної сили.

Юристи розповіли «Нашим грошам», що в Україні на сьогодні сформувалася така практика застосування ст. 212 КК: проводиться податкова перевірка, після чого платник податків починає оскаржувати її результати; і лише після закінчення процедури оскарження особі вручається підозра про вчинення правопорушення. Цим же рішенням Окружний адмінсуд Києва фактично змінив цю сталу практику.

У березні 2017 року ДФС провела документальну перевірку з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства Бобовим за період з 1998 по 2016 рр.

У ході перевірки були виявлені порушення: у 2014-2015 рр. занижено податок на доходи фізичних осіб на суму 30,99 млн грн, військовий збір – на 1,99 млн грн, а також не подано податкову декларацію за 2015 рік.

За результатами перевірки ДФС 18 травня 2017 року прийняло податкові повідомлення-рішення, якими Бобову було нараховано податкове зобов’язання та штрафні санкції в сумі 37,87 млн грн.

Дана документальна позапланова перевірка дотримання вимог податкового законодавства Бобовим була проведена заступником начальника відділу організації контрольно-перевірочної роботи управління планування та контрольно-перевірочної роботи Департаменту податків і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України Світланою Опанасенко.

Перевірка проведена на підставі ухвали Печерського райсуду Києва від 16.01.2017 в межах кримінального провадження №42016000000003822, порушене 09.12.2016 стосовно нардепа Геннадія Бобова.

Нагадаємо, справу щодо Бобова розпочав Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, більш відомий як «департамент Кононенка-Грановського». Цей департамент розслідував справу з кваліфікацією – ухилення Бобовим від сплати податків і декларування недостовірної інформації.

19 травня 2017 року підслідність в цьому провадженні було визначено за НАБУ.

Додано: Після оприлюднення цієї інформації у НАБУ повідомили «Нашим грошам», що справа по нардепу Геннадію Бобову до них прийшла нещодавно. А також нагадали, що стаття 212 про ухилення від сплати податків – непідслідна НАБУ.

Також у НАБУ і САП заперечили, що справа по Бобову розслідується по статті 368-2 КК.

23 травня ГПУ направила до Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканності з Бобова.

24 травня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко під час звітування у парламенті заявив: «Щойно, сьогодні зранку, мені повідомив народний депутат Бобов про те, що він згоден із цим повідомленням (про зняття депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності – ред.) і сплачує до державної казни понад 1 мільйон доларів несплачених податків. І я вважаю, що це прекрасний приклад очищення Верховної Ради».

26 травня 2017 року Бобов на своїй сторінці у Facebook повідомив про сплату до Управління Держказначейської служби у Черкаській області 37,87 млн грн.

«Сьогодні зранку пeрeрахував до дeржавного бюджeту всі кошти згідно вимог прeдставників дeржави. Я виконав свої зобов’язання в повному обсязі, хоча і нe погоджуюся з ними. Алe я дію і буду діяти виключно в рамках Закону. Пeрeконаний, що остаточну крапку в цій справі поставить суд», – написав Бобов.

7 червня стало відомо, що Луценко відкликав подання по Бобову у зв’язку з тим, що той «скасував заборгованість перед бюджетом».

Відзначимо, що звільнення від відповідальності Бобова не могло обмежитися лише сплатою вказаних 37,87 млн грн до держбюджету, але і мало бути здійснене судом. Однак, ГПУ не довело цей епізод по ухиленню по сплаті податків до логічного завершення в суді.

Фактично, у такому випадку Бобов би визнав свою вину, сплатив податки, і це унеможливило б прийняття Окружним адмінсудом вказаного вище рішення. Натомість тепер Бобов, ймовірно, матиме право на витребування сплачених коштів назад.

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