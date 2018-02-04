У «ЧЕЛУАШ» готові показати свою роботу онлайн, але за однієї умови

У КП "ЧЕЛУАШ" готові обладнати GPS-трекерами комунальну техніку, яка прибирає сніг. Однак за умови, що встановлення та користування цим сервісом буде безкоштовним.



"Ми готові показати свою роботу та встановити ці трекери, щоб у режимі онлайн можна було слідкувати за ходом очищення Черкас від снігу. Єдина умова - щоб все було повністю безкоштовно, оскільки бюджетні кошти ми не можемо витрачати не за цільовим призначенням, а комерційних, на жаль, не так багато. Зараз представники Mapa Magic надіслали договір і юристи комунального підприємства його детально вивчають. Думаю, що найближчим часом це питання буде остаточно вирішено", - зазначив директор КП " ЧЕЛУАШ" Олексій Мельник.

Нагадаємо, що підприємець Віктор Євпак виступив із пропозицію встановити GPS-трекери на всю комунальну техніку.

Про це інформують на сторінці "ЧЕЛУАШ" у "Фейсбуці"

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