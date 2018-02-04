реклама
Karabas
реклама
5TV

У «ЧЕЛУАШ» готові показати свою роботу онлайн, але за однієї умови

04 лютого 2018, 19:36 Новини Черкас та Черкаської області
У КП "ЧЕЛУАШ" готові обладнати GPS-трекерами комунальну техніку, яка прибирає сніг. Однак за умови, що встановлення та користування цим сервісом буде безкоштовним.

27460045_437606919988912_1524021712097968214_n

"Ми готові показати свою роботу та встановити ці трекери, щоб у режимі онлайн можна було слідкувати за ходом очищення Черкас від снігу. Єдина умова - щоб все було повністю безкоштовно, оскільки бюджетні кошти ми не можемо витрачати не за цільовим призначенням, а комерційних, на жаль, не так багато. Зараз представники Mapa Magic надіслали договір і юристи комунального підприємства його детально вивчають. Думаю, що найближчим часом це питання буде остаточно вирішено", - зазначив директор КП " ЧЕЛУАШ" Олексій Мельник.

Нагадаємо, що підприємець Віктор Євпак виступив із пропозицію встановити GPS-трекери на всю комунальну техніку.

Про це інформують на сторінці "ЧЕЛУАШ" у "Фейсбуці"

реклама

Коментарі  

 
0 #1 XXХ 04.02.2018 21:00
...юристи його детально , тобто договір, вивчають...поки вивчать, то й зима закінчиться. Безкоштовно ставлять,та тут хватати треба та ставити. Але є одне но... всім все буде відомо який маршрут, коли, куди , скільки працював, чи заїхав у магазин, чи додому пообідати у робочий час, чи просто стояв без діла. Челаушу це як заноза в одному місці.Бо прийдеться все організовувати правильно . А вони незграбні до цього.І буде видно їх некомпетентніст ь.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Найдорожче вбрання для VIP-персон: черкащанка підлаштовує одяг для голлівудських знаменитостей
Усього 9 500 грн за квадратний метр! Мрію про власну квартиру можна здійснити в «Дніпровських мріях»*
Черкащанка очолила виборчу кампанію на острові в Карибському морі
Театр
Loading...