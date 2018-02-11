До літа черкащанам обіцяють налагодити вчасну видачу паспортів Новини Черкас та Черкаської області У Черкаській області вже 133 тис. 883 громадянина отримали біометричні паспорти. З них більше 77 тисяч видані у Черкасах. Та у список щасливчиків потрапили далеко не всі охочі. Замість очікуваної біометрики та нескладного процесу оформлення черкащани зіткнулися з непрогнозованими чергами. Навіть обіцяні 1,5-2 місяці затримки майже удвічі перевершили себе. І це ще не всі труднощі, що виникають при оформленні документів. Cайт vikka.ua спробував з’ясувати причини складнощів та перспективи їх вирішення.





Черкащанин Олександр Зелінський вже 4-ий місяць очікує свій біометричний паспорт.

"3 листопада 2017 року я подав документи до Соснівського РВ Державної міграційної служби України у місті Черкаси. Мене одразу попередили, що у зазначений термін видати біометричний паспорт мені не встигнуть", – розповідає чоловік.

У міграційній службі йому сказали, що через черги з отриманням паспорта буде затримка 1,5-2 місяці.

"Недавно перевіряли стан оформлення документа. 6 грудня 2017 року дані були передані до центру персоналізації. Це остання інстанція. 15 січня інформація про документи на сайті зникла і, за нашими спостереженнями, не з’являлася десь півдня. Приблизно о 20:00 у них оновлення даних. Знову з’явилася інформація, що документи передані до центру персоналізації. Вони просто замінили дату", – каже Олександр Зелінський.

Досі закордонний паспорт чоловік не отримав і вже не розуміє, на якій стадії оформлення перебуває його документ.

"Учора телефонували на їх "гарячу лінію" 75 разів. Так туди і не додзвонилися. Один номер постійно зайнятий, а інший не працює. У райвідділі сказали, що останнє надходження паспортів було 15 січня. Це ті, що оформлювалися терміново", – каже черкащанин.

Черкаська журналістка Анна Іщенко через затримки у видачі біометричних паспортів взагалі відклала оформлення документа до "кращих часів".

"Два тижні тому я вирішила поміняти закордонний паспорт на біометричний. Мені сказали, що доведеться чекати до кінця березня – початку квітня. Я зрозуміла, що не встигну отримати паспорт до потрібного мені часу і нікуди поки що не поїду. Наразі навіть на оформлення термінових паспортів великі черги, адже люди виїжджають на роботу за кордон. У Польщі та інших країнах починаються сезонні роботи. Тож я залишила свою ідею до кращих часів", – зазначила дівчина.

Прес-секретар Управління ДМС у Черкаській області Ірина Єршова пояснила, що такі затримки виникли через зростання попиту на оформлення закордонних паспортів у 2017 році. Паспорти просто не встигають виготовляти. За її словами, для прискорення процесу персоналізації документів на державному підприємстві "Поліграфкомбінат "Україна" у січні 2018 року ввели в експлуатацію додаткову лінію персоналізації. Тож у службі прогнозують зменшення черг.

"Уже з кінця січня 2018 року спостерігається скорочення терміну виготовлення біометричних документів. Станом на початок лютого 2018 року затримка у видачі біометричного закордонного паспорта, оформленого в терміновому порядку, становить близько 25 днів, у регламентному – понад два місяці.

За прогнозами фахівців поліграфкомбінату "Україна", вирівняти ситуацію із термінами видачі паспортів вдасться поступово до літнього сезону", – зазначають в Управлінні ДМС у Черкаській області.

Невдоволений роботою міграційної служби і новообраний секретар Черкаської міської ради Ярослав Нищик. Він не розуміє, чому одне відділення міграційної служби Черкас не може взяти на оформлення документи з оплатою по квитанції, що була видана в іншому відділенні.

"Десь наприкінці листопада дружина мене переконала, що варто робити закордонний паспорт. Ну що ж, так то й так. На сайті ДМС єдиним вільним часом виявилося 6 січня 2018 року. Майже подарунок на День народження. Записуюсь, чекаю 6 січня. Роблю завчасно ксерокопії ідентифікаційного коду та паспорта. Приходжу в Придніпровський РВ ДМС", – починає розповідь про невдалі спроби отримати біометрику політик.

У службі йому дали реквізити з припискою, де можна сплатити збір і порадили знов записатися в електронну чергу. Цього разу Ярослав Нищик записався на 2 лютого у Соснівський РВ ДМС, але там заявили, що його оплату в бухгалтерії "не бачать".

Коментуючи ситуацію, прес-секретар Управління ДМС у Черкаській області Ірина Єршова зазначила, що у Черкасах закордонні паспорти можна оформити в обласному апараті Управління ДМС у Черкаській області, Придніпровському РВ та Соснівському РВ. Останній розташований в одному приміщенні з Черкаським районним сектором.

"Тобто територіально у трьох місцях-підрозділах ДМС у Черкасах можна оформити закордонний паспорт. При цьому реквізити на оплату формуються залежно від коду підрозділу, тож і кошти йдуть на різні рахунки. Тому, якщо людина зареєструвалася у Придніпровському РВ і там сформувала реквізити, то оформлювати документи краще там. А сплачувати можна у будь-якому банку",– зазначила прес-секретар.

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