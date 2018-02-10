Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на території області

Станом на 10:00 10 лютого проблемні ділянки на автодорогах області відсутні. Загалом по Черкаській області за період роботи надано допомогу 3200 особам, вивільнено 1801 автотранспортний засіб.



Про це інформують в управлінні ДСНС України в Черкаській області.

За добу 9 лютого для надання допомоги підрозділи управління ДСНС залучались у 2-х випадках.

Найскладніша ситуація склалася в місті Умань, де через складні погодні умови, снігопад та ожеледь, два вантажних автомобілі «DAF» та «Volvo» перекрили проїзну частину автодороги, та не могли самостійно продовжити рух.

Черговий караул місцевої пожежно-рятувальної частини, який прибув на місце події відбуксирував вантажівки на безпечну ділянку дороги.

З початку року черкаським рятувальниками допомога населенню надавалась 361 раз.

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