«Урожай» платитиме гроші за немовлят, що народяться у селах

Нову соціальну програму «Лелека» напередодні Дня закоханих започатковує сільськогосподарське підприємство «Урожай». Для поліпшення демографічної ситуації на селі керівництво компанії ухвалило рішення про надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям, у яких народилися діти.

Важливо те, що «Урожай» здійснюватиме підтримку не лише родин орендодавців. Соціальна програма поширюватиметься повністю на всі села, де навіть невелику частку земель обробляє підприємство. Як наголосив директор «Урожаю» Олександр Воскобойнік, рішення про фінансову підтримку молодих батьків свідоме і виважене, адже покликане певною мірою сприяти зростанню рівня народжуваності в селах. Але така допомога буде в рази відчутніша, якщо ініціативу «Урожаю», переконаний директор, підтримають й інші підприємці та фермери, що ведуть свою діяльність у селах.

– Підтримка у такий спосіб сільських родин – це насамперед прояв турботи нашого підприємства про найменших жителів сіл. Адже всі ми знаємо, що через матеріальну скруту молоді родини змушені залишати села в пошуках роботи, а про зростання рівня народжуваності у селі годі й говорити. Тому «Урожай» добровільно взяв на себе додаткові фінансові витати і зі свого боку намагатиметься підтримувати молоді сім’ї,– пояснює Олександр Воскобойнік. – На відміну від державної допомоги при народженні наша програма передбачає оперативне надходження коштів, щоб батьки вже невдовзі після повернення з пологового будинку мали можливість придбати все необхідне для малюка. Виконання цієї програми контролюватиму я особисто.

Нагадаємо, сьогодні ТОВ «НВФ «Урожай» здійснює свою діяльність у близько 100 селах Черкаської та Київської областей. За попередніми підрахунками фахівців підприємства, за рік відповідно до соціальної програми «Лелека» планується виплатити допомогу понад 300 сільським родинам. Подібні програми досить успішно працюють на інших підприємствах холдингу МХП і вже довели свою ефективність.

Наталія Каузак

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