Нищик: Заходи безпеки на сесії міськради перевищені

Секретар Черкаської міськради Ярослав Нищик вважає, що заходи безпеки на сесії міськради перевищено.



Про це він заявив щойно з трибуни сесії.

Він обурений, що депутати, журналісти, представники громадськості мають проблеми із тим, щоб зайти на сесію.

– Мене обурює, що дільничні інспектори замість того, щоб працювати на своїх дільницях, змушені стояти тут, щоб імітувати активну діяльність пана Лютого (керівника ГУНП України в Черкаській області, – ред.). Думаю, працівникам поліції є чим займатися, ніж демонструвати бажання пана Лютого боротися з чимось, що він сам собі придумав, – сказав Ярослав Нищик.

Сьогодні на сесії міської ради, як і на попередній сесії, вжито посилених заходів безпеки. Депутатів та журналістів до зали засідань пропускають тільки за посвідченнями. Посилення заходів безпеки пов'язане з тим, що на одну із сесій зайшли представники Національних дружин та інших громадських організацій, які, на думку частини депутатів і поліції, "тисли" на депутатів.

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