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Нищик: Заходи безпеки на сесії міськради перевищені

14 лютого 2018, 10:17 Новини Черкас та Черкаської області
Секретар Черкаської міськради Ярослав Нищик вважає, що заходи безпеки на сесії міськради перевищено.

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Про це він заявив щойно з трибуни сесії.

Він обурений, що депутати, журналісти, представники громадськості мають проблеми із тим, щоб зайти на сесію.

– Мене обурює, що дільничні інспектори замість того, щоб працювати на своїх дільницях, змушені стояти тут, щоб імітувати активну діяльність пана Лютого (керівника ГУНП України в Черкаській області, – ред.). Думаю, працівникам поліції є чим займатися, ніж демонструвати бажання пана Лютого боротися з чимось, що він сам собі придумав, – сказав Ярослав Нищик.

Сьогодні на сесії міської ради, як і на попередній сесії, вжито посилених заходів безпеки. Депутатів та журналістів до зали засідань пропускають тільки за посвідченнями. Посилення заходів безпеки пов'язане з тим, що на одну із сесій зайшли представники Національних дружин та інших громадських організацій, які, на думку частини депутатів і поліції, "тисли" на депутатів.

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Коментарі  

 
+1 #5 прокурор 14.02.2018 12:11
Спостерігати за вашим безладом, пане Нищик, - набридло. Самі ви ні на що не здатні. Хай хоч поліція вас до тями приводить. Тільки так!
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+4 #4 Андрій 14.02.2018 12:10
А чим пану нищику поліція заважає, вони ж роблять свою роботу, в роботу сесії не втручаються, переймаються за правопорядок та зокрема за його безпеку, чи вже все нормально? дерібан пройшол удачно?
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+3 #3 Савр 14.02.2018 11:08
о! перший дзвіночок!
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+4 #2 olga 14.02.2018 11:03
як треба було взяти владу- всіх влаштовували ці в чорних намордниках, а зараз, бачите, заважають. пропоную робити ставки.Даю місяць цьому виконкому.Жаль, що встигнуть положити місто.
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+13 #1 007 14.02.2018 10:46
Дійсно, уберіть вже ту поліцію. Нацики вже пролізли до корита, Нацкорпусу, ГО і т.д. проплачено наперед за місяць і вони вже будуть добрі.
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