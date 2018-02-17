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На Черкащині обурені мисливці готуються до акцій протесту

17 лютого 2018, 11:08 Новини Черкас та Черкаської області
Мисливці Черкас та району готові вийти з акціями протесту проти влади. Їхнє обурення викликала заборона Верховної Ради на полювання в заказнику «Осокінські острови».

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Про це інформує видання «Про все».

Ще у 2017 році Верховна Рада внесла зміни до Закону України «Про природно-заповідний фонд України». Відповідно до них у природо-заповідних зонах України, до яких, зокрема, відноситься і заказник «Осокінські острови» (острови та акваторія Кременчуцького водосховища в адмінмежах Свидівоцької сільської ради Черкаського району), було заборонено полювання.

Водночас при створенні заказника було передбачено, що там можна проводити як полювання, так і спортивно-любительське рибальство.

Такі зміни поставили мисливські господарства в дивну ситуацію, коли маючи в оренді мисливські угіддя та витрачаючи ресурси на їхнє утримання, займатися своєю безпосередньою діяльністю на мисливських угіддях вони не можуть.

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– У дозволі на діяльність в природоохоронній зоні, який нам надали, сказано, що ми можемо там провадити спортивно-любительський лов та полювання. Охорону заказника поклали на наше товариство, – говорить керівник Черкаського міжрайонного УТМР Олег Кравцов.

В цій ситуації виникає правова колізія, коли між собою не узгоджені два закони. Так стаття 20 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» дозволяє полювання там, де це дозволено статутами заказників, а в той же самий час стаття 26 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» взагалі забороняє проводити полювання в природо-охоронних зонах.

Саме через цю заборону і невідповідність у законах мисливці планують вийти на акції протесту.

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Вони наголошують, що від заборони постраждають не тільки вони. Адже окрім того, що їм доведеться користуватися послугами інших угідь (і не факт, що на Черкащині), і сам заказник отримає певні втрати — адже саме мисливські організації дають левову частку коштів і засобів на відновлення популяції тварин та утримання на території заказників.

Турбує мисливців і те, що на території «Осокінських островів», до якої входить узбережжя Кременчуцького водосховища, сьогодні проводиться активна забудова приватними будинками та закладами харчування та відпочинку. І хоча такі будівництва суперечать закону України «Про природно-заповідний фонд України», яким забороняється проводити будь-які будівництва на території заповідних зон, протягом тривалого часу на ці положення ніхто не зважав. Внаслідок чого з’явились такі об’єкти як «Робінзон», поселення «Царське село».

– У природо-заповідній зоні не можна навіть дерево зрубати. А там по сьогоднішній день проводиться засипання очеретів, руйнуються гніздища і проводяться роботи по підготовці до нових забудов. Ми викликали поліцію та екологів, ті приїхали, подивилися і роз’їхалися. А роботи проводяться і надалі, – зазначає Олег Кравцов.

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Коментарі  

 
0 #3 Чорнобаївець 17.02.2018 21:54
"мисливців" немає.
Є прикриті законом вбивці.
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0 #2 Інь і Янь 17.02.2018 21:19
Кравцов "дає левову частку коштів і засобів на відновлення популяції тварин на території заказників"?! Про це він може розповісти домашній птиці яку купить на "Привозі" в Одесі! Його працівники займаються браконьєрством і приносять йому непоганий дохід. На Дніпрі давно пора відновлювати статус-кво.
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+6 #1 ХХ 17.02.2018 14:50
Підтримую акцію протесту.Те що твориться на акваторії Дніпра, та по берегам річки, пряме порушення Законів України про охорону природи. А влада тільки потакає порушенню законів. Бо сама живе у тих домах, які побудовані незаконно по берегах річок.
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