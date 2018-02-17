На Черкащині обурені мисливці готуються до акцій протесту

Мисливці Черкас та району готові вийти з акціями протесту проти влади. Їхнє обурення викликала заборона Верховної Ради на полювання в заказнику «Осокінські острови».



Про це інформує видання «Про все».

Ще у 2017 році Верховна Рада внесла зміни до Закону України «Про природно-заповідний фонд України». Відповідно до них у природо-заповідних зонах України, до яких, зокрема, відноситься і заказник «Осокінські острови» (острови та акваторія Кременчуцького водосховища в адмінмежах Свидівоцької сільської ради Черкаського району), було заборонено полювання.

Водночас при створенні заказника було передбачено, що там можна проводити як полювання, так і спортивно-любительське рибальство.

Такі зміни поставили мисливські господарства в дивну ситуацію, коли маючи в оренді мисливські угіддя та витрачаючи ресурси на їхнє утримання, займатися своєю безпосередньою діяльністю на мисливських угіддях вони не можуть.

– У дозволі на діяльність в природоохоронній зоні, який нам надали, сказано, що ми можемо там провадити спортивно-любительський лов та полювання. Охорону заказника поклали на наше товариство, – говорить керівник Черкаського міжрайонного УТМР Олег Кравцов.

В цій ситуації виникає правова колізія, коли між собою не узгоджені два закони. Так стаття 20 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» дозволяє полювання там, де це дозволено статутами заказників, а в той же самий час стаття 26 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» взагалі забороняє проводити полювання в природо-охоронних зонах.

Саме через цю заборону і невідповідність у законах мисливці планують вийти на акції протесту.

Вони наголошують, що від заборони постраждають не тільки вони. Адже окрім того, що їм доведеться користуватися послугами інших угідь (і не факт, що на Черкащині), і сам заказник отримає певні втрати — адже саме мисливські організації дають левову частку коштів і засобів на відновлення популяції тварин та утримання на території заказників.

Турбує мисливців і те, що на території «Осокінських островів», до якої входить узбережжя Кременчуцького водосховища, сьогодні проводиться активна забудова приватними будинками та закладами харчування та відпочинку. І хоча такі будівництва суперечать закону України «Про природно-заповідний фонд України», яким забороняється проводити будь-які будівництва на території заповідних зон, протягом тривалого часу на ці положення ніхто не зважав. Внаслідок чого з’явились такі об’єкти як «Робінзон», поселення «Царське село».

– У природо-заповідній зоні не можна навіть дерево зрубати. А там по сьогоднішній день проводиться засипання очеретів, руйнуються гніздища і проводяться роботи по підготовці до нових забудов. Ми викликали поліцію та екологів, ті приїхали, подивилися і роз’їхалися. А роботи проводяться і надалі, – зазначає Олег Кравцов.

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