Згорілий корпус черкаського університету обіцяють відбудувати

Цьогоріч розпочнеться відбудова навчального корпусу № 4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Про це йшлося під час робочого візиту народного депутата України Сергія Рудика до Черкас, інформує сайт ЧНУ.

Сергій Рудик зустрівся з ректором Черкаського національного та оглянув навчальний корпус №4 по вулиці Остафія Дашкевича, 24, де в 1990 році сталася пожежа.

Постраждала від пожежі будівля визнана пам’яткою архітектури місцевого значення і свого часу була окрасою центру Черкас.

Питання відновлення корпусу порушувалося багато разів — і на обласному, і на загальнодержавному рівні.

Ректор Олександр Черевко, обіймаючи різні посади — голови облдержадміністрації, депутата обласної ради — сприяв його вирішенню.

Спільними зусиллями керівництва університету та обласної влади з 2006 по 2009 роки було виконано капітальний ремонт правого крила корпусу (2 та 3 поверхи) та відбудовано центральну частину (1, 2, 3 поверхи), підвал із харчоблоком, центральну сходову клітину.

Нині у відновленій частині навчаються студенти навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва та психологічного факультету. Однак ліве крило залишається зруйнованим і становить загрозу для учасників освітнього процесу та містян.

Тому завершення реконструкції приміщення ректор ЧНУ визначив своїм програмним завданням. Ряд звернень було адресовано до всіх гілок влади, зокрема, й до народного депутата Сергія Рудика. За словами народного депутата, нині кошти в бюджеті передбачені, але необхідно привести проект у відповідність із реаліями.

«2-й рік займаюся проблемою відновлення навчального корпусу № 4 Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Самі розумієте, "вибити" в наш час 19,3 млн грн, а саме стільки коштувала реконструкція цього об’єкта в цінах 2014-го року, і це без відновлення каналізації й внутрішніх робіт, справа непроста. Але немає нічого неможливого, коли навколо вирішення цього питання зібралося таке коло однодумців: і перший заступник Міністра освіти і науки Володимир Ковтунець, і ректор університету Олександр Черевко, і моя команда», — пише народний депутат на своїй сторінці у Facebook.

— Зараз у відремонтованій частині корпусу навчається понад 1000 студентів, — говорить Олександр Черевко. — Їх кількість щороку зростає, тому є нагальна потреба у поповненні аудиторного фонду. Крім того, приміщення в самому центрі Черкас не повинне спотворювати обличчя міста та нести загрозу оточуючим. Тому дякую Міністерству освіти і науки, обласній владі, народному депутату Сергієві Рудику та всім, хто долучився до цієї загальноміської справи. Переконаний, що невдовзі у середмісті Черкас постане оновлений навчальний корпус ЧНУ.

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