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Близько 20 тисяч гривень виручки додатково отримав КП «Черкасиелектротранс» за 4 години страйку перевізників

28 лютого 2018, 22:02 Новини Черкас та Черкаської області
Про це розповів його директор Петро Кучер. Загалом у плановому режимі в місті щоденно працює 52 тролейбуси.

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У зв’язку з критичною ситуацією, яка склалась у місті у зв’язку з кількагодинним страйком приватних перевізників, КП «Черкасиелектротранс» екстренно запустив п’ять додаткових тролейбусів, які курсували за трьома найбільш перевантаженими напрямами, охопивши найвіддаленіші мікрорайони міста.

А саме: від тролейбусного депо до санаторію «Україна» – проспектом Хіміків, вул. Смілянською та бульв. Шевченка; від Площі Слави (від вул. Святотроїцької, бульваром Шевченка та вул. Смілянською) до площі Перемоги (біля літака) та від Вантажного порту до Залізничного вокзалу.

– На аналогічні додаткові маршрути сьогодні ми випустили 8 тролейбусів. Тобто зараз у місті працюють 60 одиниць електротранспорту. Тоді як, за потреби, ми готові гарантовано підготувати та надати 65 тролейбусів. Звісно, це не новий транспорт, а той, що відслужив вже 25-30 років, але він технічно справний і може певний період здійснювати громадські перевезення, – зауважив Петро Семенович.

Водночас розповів, що за чотири годину страйку приватних перевізників у вівторок, 27 лютого, КП «Черкасиелектротранс» додатково отримав майже  20 тисяч гривень виручки за продані квитки. Оскільки істотно збільшилась кількість пасажирів у цей час.

Про це інформує сайт міськради.

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Коментарі  

 
0 #23 Семен 01.03.2018 14:09
Цитую язон:
Цитую !:
Майже у всіх розвинених країнах транспорт в містах муніципальний і проблем немає. Ми ж вже більше 20 років годуємо куркулів, які пасажирів за людей не рахують. Країна третього світу.

Маленькая ремарка. В развитых странах цена проезда в общественном транспорте - от 0,9 до 6,5 долларов в час. А если Вам 5 грн. дорого - ищите дураков, которые Вас возить будут.

Там зарплаты от 1000 и до 8 тыс евро, включи мозги язон.
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0 #22 Кот - Ток 01.03.2018 13:46
Цитую язон:
Цитую !:
Майже у всіх розвинених країнах транспорт в містах муніципальний і проблем немає. Ми ж вже більше 20 років годуємо куркулів, які пасажирів за людей не рахують. Країна третього світу.

Маленькая ремарка. В развитых странах цена проезда в общественном транспорте - от 0,9 до 6,5 долларов в час. А если Вам 5 грн. дорого - ищите дураков, которые Вас возить будут.

Мы решили сделать проезд в общественном транспорте бесплатным, чтобы сократить количество частных автомобилей», - написала министр окружающей среды Германии Барбара Хендрикс (Barbara Hendricks) и два её коллеги в письме комиссару по окружающей среде ЕС Кармену Велле (Karmenu Vella)
Бесплатным проезд в столице Эстонии стал пока для местных жителей, но власти страны не намерены на этом останавливаться
От така вона Європа.
Доречі маршрутки в наших перевізників та рівень обслуговування теж не як у розвинутих країнах
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+1 #21 Дональд Трамп 01.03.2018 13:41
Ставьте хоть 100-200 троллейбусов,он и не спасут положения в городе,у нас только по центральным улицам снуют 40 ,ну максимум 45 единиц,что сажут жители Мытницы,Дахновк и,даже таких улиц,как Громова,Ильина, Октябрьской,вно вь избранные тугодумы мэрии без опыта работы,образова ния создали сложившуюся ситуацию в городе,вся вина только на них,по Укране цены выросли до 7-9 грн и причина не в перевозчиках,а диком росте цен на топливо,запчаст и,не стоит забывать,что маршрутки перевозят вас от дома и в любую точку города уже более 20 лет,коммуналку снижайте-за это горожане может и скажут вам спасибо.
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0 #20 Де ти таке виколупав? 01.03.2018 13:39
До речі, у "развітих странах" ціну за проїзд мають виключно у євро, а не в доларах. А в доларах все вимірюють тільки у США і в третьосортних країнах без власної економіки - від Конго і Свазиленда - до України, росії і решти країн постсовка.
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0 #19 Де ти таке виколупав? 01.03.2018 13:37
Цитую язон:
Маленькая ремарка. В развитых странах цена проезда в общественном транспорте - от 0,9 до 6,5 долларов в час. А если Вам 5 грн. дорого - ищите дураков, которые Вас возить будут.

Від тебе, "язон", не очікував такого "гальмування" :-x
Не знаю, про які ти "развітиє страни" лопочеш, але у частині міст Німеччини і в бельгійському Брюсселі ВЖЕ встановлено БЕЗКОШТОВНИЙ проїзд у всьому міському транспорті - щоб менше власними авто "коптили" повітря.
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+1 #18 Павлович 01.03.2018 12:39
Цитирую Язона: Маленькая ремарка. В развитых странах цена проезда в общественном транспорте - от 0,9 до 6,5 долларов в час. А если Вам 5 грн. дорого - ищите дураков, которые Вас возить будут.

Моя ремарка: В развитых странах минимальная зарплата не 100 долларов. Также не забывайте упоминать что в эти странах обшественным транспортом пользуются в основном студенты и малоимущие граждане.
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-16 #17 язон 01.03.2018 12:17
Цитую !:
Майже у всіх розвинених країнах транспорт в містах муніципальний і проблем немає. Ми ж вже більше 20 років годуємо куркулів, які пасажирів за людей не рахують. Країна третього світу.

Маленькая ремарка. В развитых странах цена проезда в общественном транспорте - от 0,9 до 6,5 долларов в час. А если Вам 5 грн. дорого - ищите дураков, которые Вас возить будут.
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+9 #16 Кот - Ток 01.03.2018 12:09
Цитую язон:
Цитую Кот - Ток:
Після страйку "терористів - маршрутників" я принципово перестав їздити на маршрутці, користуюсь виключно тролейбусом, закликаю й інших Черкащан робити теж саме, нехай краще місце заробляє гроші ніж ці бариги яким все мало.

В Дахновку пешком сходишь? Или от газораздатки в центр?

Схожу і від того здоровіше буду...
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+11 #15 Павлович 01.03.2018 12:01
В горбюджете денег нет рассчитаться с троллейбусникам и за проезд льготников, а вы тут со своими наполеоновскими планами... Вы молитесь, чтобы водители-троллейбусники не поразбегались с тех троллейбусов, что уже есть. Или верите, что они бесконечно будут терпеть годовые долги по зарплате, разбитые дороги и прочие маразмы избираемых вами в городскую власть воров и подонков?

За четыре часа 20 тысяч -компенсация за проезд всех пенсионеров за пол месяца. Так может вина за недополученную зарплату должна ложиться на управленческий аппарат троллейбусного парка? Получается что можем работать и зарабатывать но только когда сильно припрет.
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-9 #14 язон 01.03.2018 11:49
Цитую Черкасчанин:
Сам много снега сегодня откидал?

Чтобы снег убирали - мы, вообще-то, налоги платим. Ради справедливости - сегодня, впервые за эту зиму, во время снегопада увидел в 5 утра бульдозеры в районе Зелёной. К утру по всему микрорайону были расчищены не только улицы, но и дворы.
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