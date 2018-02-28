Близько 20 тисяч гривень виручки додатково отримав КП «Черкасиелектротранс» за 4 години страйку перевізників

У зв’язку з критичною ситуацією, яка склалась у місті у зв’язку з кількагодинним страйком приватних перевізників, КП «Черкасиелектротранс» екстренно запустив п’ять додаткових тролейбусів, які курсували за трьома найбільш перевантаженими напрямами, охопивши найвіддаленіші мікрорайони міста.

А саме: від тролейбусного депо до санаторію «Україна» – проспектом Хіміків, вул. Смілянською та бульв. Шевченка; від Площі Слави (від вул. Святотроїцької, бульваром Шевченка та вул. Смілянською) до площі Перемоги (біля літака) та від Вантажного порту до Залізничного вокзалу.

– На аналогічні додаткові маршрути сьогодні ми випустили 8 тролейбусів. Тобто зараз у місті працюють 60 одиниць електротранспорту. Тоді як, за потреби, ми готові гарантовано підготувати та надати 65 тролейбусів. Звісно, це не новий транспорт, а той, що відслужив вже 25-30 років, але він технічно справний і може певний період здійснювати громадські перевезення, – зауважив Петро Семенович.

Водночас розповів, що за чотири годину страйку приватних перевізників у вівторок, 27 лютого, КП «Черкасиелектротранс» додатково отримав майже 20 тисяч гривень виручки за продані квитки. Оскільки істотно збільшилась кількість пасажирів у цей час.

Про це інформує сайт міськради.

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