Близько 20 тисяч гривень виручки додатково отримав КП «Черкасиелектротранс» за 4 години страйку перевізників

У зв’язку з критичною ситуацією, яка склалась у місті у зв’язку з кількагодинним страйком приватних перевізників, КП «Черкасиелектротранс» екстренно запустив п’ять додаткових тролейбусів, які курсували за трьома найбільш перевантаженими напрямами, охопивши найвіддаленіші мікрорайони міста.
А саме: від тролейбусного депо до санаторію «Україна» – проспектом Хіміків, вул. Смілянською та бульв. Шевченка; від Площі Слави (від вул. Святотроїцької, бульваром Шевченка та вул. Смілянською) до площі Перемоги (біля літака) та від Вантажного порту до Залізничного вокзалу.
– На аналогічні додаткові маршрути сьогодні ми випустили 8 тролейбусів. Тобто зараз у місті працюють 60 одиниць електротранспорту. Тоді як, за потреби, ми готові гарантовано підготувати та надати 65 тролейбусів. Звісно, це не новий транспорт, а той, що відслужив вже 25-30 років, але він технічно справний і може певний період здійснювати громадські перевезення, – зауважив Петро Семенович.
Водночас розповів, що за чотири годину страйку приватних перевізників у вівторок, 27 лютого, КП «Черкасиелектротранс» додатково отримав майже 20 тисяч гривень виручки за продані квитки. Оскільки істотно збільшилась кількість пасажирів у цей час.
Про це інформує сайт міськради.
Там зарплаты от 1000 и до 8 тыс евро, включи мозги язон.
Мы решили сделать проезд в общественном транспорте бесплатным, чтобы сократить количество частных автомобилей», - написала министр окружающей среды Германии Барбара Хендрикс (Barbara Hendricks) и два её коллеги в письме комиссару по окружающей среде ЕС Кармену Велле (Karmenu Vella)
Бесплатным проезд в столице Эстонии стал пока для местных жителей, но власти страны не намерены на этом останавливаться
От така вона Європа.
Доречі маршрутки в наших перевізників та рівень обслуговування теж не як у розвинутих країнах
Від тебе, "язон", не очікував такого "гальмування"
Не знаю, про які ти "развітиє страни" лопочеш, але у частині міст Німеччини і в бельгійському Брюсселі ВЖЕ встановлено БЕЗКОШТОВНИЙ проїзд у всьому міському транспорті - щоб менше власними авто "коптили" повітря.
Моя ремарка: В развитых странах минимальная зарплата не 100 долларов. Также не забывайте упоминать что в эти странах обшественным транспортом пользуются в основном студенты и малоимущие граждане.
Маленькая ремарка. В развитых странах цена проезда в общественном транспорте - от 0,9 до 6,5 долларов в час. А если Вам 5 грн. дорого - ищите дураков, которые Вас возить будут.
Схожу і від того здоровіше буду...
За четыре часа 20 тысяч -компенсация за проезд всех пенсионеров за пол месяца. Так может вина за недополученную зарплату должна ложиться на управленческий аппарат троллейбусного парка? Получается что можем работать и зарабатывать но только когда сильно припрет.
Чтобы снег убирали - мы, вообще-то, налоги платим. Ради справедливости - сегодня, впервые за эту зиму, во время снегопада увидел в 5 утра бульдозеры в районе Зелёной. К утру по всему микрорайону были расчищены не только улицы, но и дворы.