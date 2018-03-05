На Черкащині 615 жінок мають примусово сплачувати аліменти, проте робить це лише кожна десята

У Черкаській області на примусовому виконанні в органах державної виконавчої служби перебувають 615 виконавчих документів про стягнення аліментів, за якими боржницями є саме жінки.





– Систематично сплачують аліменти на утримання дітей лише 73 жінки, що становить менше 12 відсотків. До решти вживаються примусові заходи зі стягнення коштів, – зазначив начальник Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Олександр Свіренюк.

Зокрема,187 боржницьпостановами державних виконавців тимчасово обмежено управі виїзду за кордон, 32 жінкиоголошено в розшук, 155 стягувачам(чоловікам) було направлено повідомлення з роз’ясненням права на звернення до органів досудового розслідування із заявою про вчинене кримінальне правопорушення боржницями, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.

Протягом січня-лютого 2018 року стягнуто 81669 грн, які отримали від своїх мам 110 дітей.

Загаломстаном на початок березня на виконанні в органах державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області перебувають 17 859 виконавчих документів про стягнення аліментів, за якими з початку року сплачено більше 11,6млнгрн для 15 529 дітей.

Щодо боржників, які мають заборгованість з виплати аліментів понад 6 місяців, ДВС області винесено близько 2,6 тисяч постанов про тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, у праві виїзду за кордон, на користування зброєю та полювання.

Про це інформують в Головному управлінні юстиції у Черкаській області

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