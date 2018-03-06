Обласна рада не підтримала недовіру Порошенку Новини Черкас та Черкаської області Питання про звернення до Верховної Ради України щодо відставки чинного Президента України Петра Порошенка розглянула обласна рада. За це звернення проголосувало лише 24 депутати.

Під час обговорення на сесії виступив голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, який наголосив, що в країні відбувається реформи (головна з яких – децентралізація), тож відставка Президента – не на часі. Під час обговорення на сесії виступив голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, який наголосив, що в країні відбувається реформи (головна з яких – децентралізація), тож відставка Президента – не на часі.

Натомість, свободівці, батьківщинівці й позафракційний депутат Микола Булатецький наголосили, що країна рухається не в тому напрямку, який був визначений Революцією Гідності, парує корупція, тож відставка Порошенка необхідна.

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