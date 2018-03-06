реклама
Книжковий фестиваль
реклама
Жіночі старти

Обласна рада не підтримала недовіру Порошенку

06 березня 2018, 12:17 Новини Черкас та Черкаської області
Питання про звернення до Верховної Ради України щодо відставки чинного Президента України Петра Порошенка розглянула обласна рада. За це звернення проголосувало лише 24 депутати.

Безымянный

Під час обговорення на сесії виступив голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, який наголосив, що в країні відбувається реформи (головна з яких – децентралізація), тож відставка Президента – не на часі.

Натомість, свободівці, батьківщинівці й позафракційний депутат Микола Булатецький наголосили, що країна рухається не в тому напрямку, який був визначений Революцією Гідності, парує корупція, тож відставка Порошенка необхідна.

реклама

Коментарі  

 
+8 #2 Експерт 06.03.2018 13:01
Пропоную дурням на чолі з Миколою Булатецьким лобом об стінку побитись - може попустить :P :P :P
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+11 #1 черкащанин 06.03.2018 12:28
Как же утомили эти с*аколизы петиной жопы(((((((( сегодня петиной, вчера витиной и ведь на манеже одни и те же.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

У Черкасах стартував перший етап ралі на серійних автомобілях (ФОТО)
Як у черкаському парку святкували Масницю (ФОТО)
Творець нового черкаського радіо: «Ми хочемо, щоб радіо «Sunfish» вражало!»
Театр
Loading...