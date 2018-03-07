Лікар розповів, з якими травмами насамперед звертаються у травмпункт через негоду

Сьогодні в черкаському міському травмпункті лікарні №3 ШМД зросла кількість звернень громадян через негоду. Про це «Прочерку» повідомили в медичній установі.

– У середньому маємо 25-30 звернень за добу, а останні дні (це десь з позавчора і по сьогоднішній день) близько 75 звернень. Насамперед звертаються люди з вивихами, з переломами рук, ніг, що пов’язано з падінням на слизькій поверхні. У когось бува, що підвернулася нога, а падаючи, людина зламала руку абощо. У старших людей має місце перелом шийки стегна, що характерно для віку, – зазначив лікар-травматолог, завідувач міського травмпункту Віталій Григор’єв.

Лікар зауважує, що травмпункт нині працює в досить напруженому режимі і персонал за ці дні вже втомився, проте працює злагоджено і фахово.

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