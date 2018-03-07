За оновлену шкільну залу діти подякували святковим концертом

Чудовим подарунком до свята 8 Березня для 103 учнів, які навчаються у Староковрайській ЗОШ І-ІІІ ступенів та всього колективу стало відкриття актової зали, в якій нещодавно зробили ремонт. Участь в урочистостях з такої нагоди взяв один із співзасновників сільськогосподарської корпорації «Дніпро», фінансовий директор Григорій Петрович Душейко.

Педагоги, учні та їх батьки, які завітали на святкування, впевнені, що тепер свята в школі будуть проводитися яскравіше, веселіше і урочистіше.

Загальноосвітня школа була введена в експлуатацію у 1981 році, тоді ж почала функціонувати й актова зала. Звісно, що за такий великий проміжок часу приміщення потребувало капітального ремонту, тож всі загальношкільні заходи проводилися в спортивній залі.

Та завдяки засновникам корпорації «Дніпро», родині Душейків, які переймаються, аби навчальний заклад мав гідні умови для освіти та розвитку дітей, з розумінням ставляться до потреб школи та її вихованців, актова зала, на яку було виділено понад 120 тисяч гривень зазнала перетворення.

В урочистій обстановці Григорій Петрович разом з директором СТОВ «Старий Коврай» Аллою Степанівною Однодворцевою перерізали символічну червону стрічку.

Першими забігли до ошатної зали й зайняли місця в зручних, новеньких кріслах діти, які надзвичайно були раді такій події, адже вони отримали чудове місце для змістовного дозвілля, святкових заходів та концертних виступів.

Григорій Петрович, виступаючи перед присутніми, сказав, що засновники та дирекція господарства намагаються робити все можливе, щоб діти навчалися в нормальних умовах. Побажав, щоб це приміщення стало епіцентром культурного життя, в якому відзначатимуться свята, проводитимуться патріотично-виховні заходи й відбуватимуться всі найголовніші події в школі.

В переповненому залі після усіх вітальних слів та урочистостей школярі з почуттям вдячності представили благодійникам, гостям заходу, наставникам, мамам, прекрасний концерт, який приурочили до свята 8 Березня.

– Відвідавши навчальний заклад під час Новорічних свят, Григорій Петрович Душейко пообіцяв зробити подарунок школі до 8 Березня: повністю оновити шкільну актову залу, – хвалиться директор школи Галина Іванівна Гордієнко. – Сказано – зроблено: замінено лінолеум на підлозі, поклеєно нові сучасні шпалери, а найголовніший подарунок – красиві та зручні крісла, вартість яких складає майже 80 тисяч гривень. Тепер наша актова зала сяє теплими, сонячними кольорами й здається, що весна все-таки наближається. Адміністрація школи, вчителі, учні та батьки висловлюють найтепліші слова подяки Григорію Петровичу за такий сюрприз. Низький уклін Вам за Вашу натхненну й самовіддану працю, за Вашу непохитну віру у підростаюче майбутнє нашого села. Хай Господь Бог сторицею віддячить за Ваше розуміння, підтримку й за частку душі, подаровану нам.

Задоволені осучасненим приміщенням і батьки школярів.

– Актовий зал дуже сподобався, все гарно, по-новому, по-сучасному, – ділиться враженнями Валентина Іванівна Харсун, мама третьокласниці Софії. – Діти дуже довго на це чекали. Спасибі, що є такі люди, як наші засновники, які дбають про учнів, безкоштовно харчують дітей та роблять усе, щоб їх життя та перебування в стінах школи було комфортнішим.

Звісно, що тепло і затишок шкільного дому – це одна з передумов якісного навчання. Адже ми всі розуміємо, що не тільки компетентні педагоги та сучасне обладнання створюють сприятливі умови для якісної освіти в сучасних школах, а й комфортні умови перебування учасників навчально-виховного процесу у стінах школи.

Тож нехай в оновленому приміщенні лунає дитячий сміх, а на обличчях – сяє посмішка.

Ще одна урочиста подія напередодні 8 Березня відбулася в Привітненському будинку культури: свято весни подарували жінкам СТОВ «Красенівське» митці Черкаського міського будинку культури ім.І.Кулика. А потурбувалися про це засновники господарства, родина Душейків. Виступ відбувся в переповненому залі Привітненського СБК, куди підвезли не тільки місцевих мешканців, а й бажаючих з Красенівки та Сазонівки (Оржицького району).

Від імені родини Душейків та всієї сильної частини корпорації першим з вітальним словом до всіх звернувся один із засновників Григорій Петрович Душейко. У своєму виступі він зазначив, що жінки є джерелом натхнення чоловіків і що лише жіноча підтримка допомагає переборювати усі труднощі і негаразди сьогодення. Все прекрасне на землі від весни і променів сонця, все щасливе на землі – від жінки. А там де жінка – там відповідальність, точність, чистота.

– Теплом, добром і ніжністю ви прикрашаєте наші дні, утверджуєте наші успіхи й підтримуєте у важкі хвилини. Переконаний, що труднощі й негаразди минуться і ніщо не буде затьмарювати вашої доброї посмішки. Ніколи не втрачайте бажання подобатися, бути цікавими і привабливими. І хай на все це в вас буде вдосталь часу. Зичу вам молодсті і здоров’я, терпіння і любові, сімейного тепла й домашнього затишку, миру й добра. Зі святом вас! – такими палкими словами завершив святкову промову Григорій Петрович.

Враження у тих, хто не побоявся негоди й завітав на святкування, залишилися незабутні. У залі панувала атмосфера зачарування українською піснею і неповторною харизмою юних та вже знаних артистів з надзвичайно красивими голосами. Глядачі насолоджувалися виступами, після яких лунали шалені овації.

– Концерт нам дуже сподобався, ми просто в захваті, – діляться своїми враженнями жіночки з Сазонівки. – Скажемо, що цей концерт – для душі, для людей, щоб підняти настрій і краще було далі жити. Хоча й важко сьогодні, але якщо є такі люди, як родина Душейків, які дбають не лише про сільське господарство, щоб сіялось, вирощувалось, щоб мешканці наших сіл були з роботою, а й роблять все для того, щоб кожен з нас у свято отримав хороший настрій.

Святкування з нагоди 8 березня відбулися в усіх селах корпорації «Дніпро», де господарюють знані аграрії – родина Душейків. Солодкі подарунки отримали більш ніж півтори тисячі ветеранів праці та ті жінки, які щоденно працюють в сільськогосподарській сфері корпораціїЩе одна урочиста подія напередодні 8 Березня відбулася в Привітненському будинку культури: свято весни подарували жінкам СТОВ «Красенівське» митці Черкаського міського будинку культури ім.І.Кулика. А потурбувалися про це засновники господарства, родина Душейків. Виступ відбувся в переповненому залі Привітненського СБК, куди підвезли не тільки місцевих мешканців, а й бажаючих з Красенівки та Сазонівки (Оржицького району).

Від імені родини Душейків та всієї сильної частини корпорації першим з вітальним словом до всіх звернувся один із засновників Григорій Петрович Душейко. У своєму виступі він зазначив, що жінки є джерелом натхнення чоловіків і що лише жіноча підтримка допомагає переборювати усі труднощі і негаразди сьогодення. Все прекрасне на землі від весни і променів сонця, все щасливе на землі – від жінки. А там де жінка – там відповідальність, точність, чистота.

– Теплом, добром і ніжністю ви прикрашаєте наші дні, утверджуєте наші успіхи й підтримуєте у важкі хвилини. Переконаний, що труднощі й негаразди минуться і ніщо не буде затьмарювати вашої доброї посмішки. Ніколи не втрачайте бажання подобатися, бути цікавими і привабливими. І хай на все це в вас буде вдосталь часу. Зичу вам молодсті і здоров’я, терпіння і любові, сімейного тепла й домашнього затишку, миру й добра. Зі святом вас! – такими палкими словами завершив святкову промову Григорій Петрович.

Враження у тих, хто не побоявся негоди й завітав на святкування, залишилися незабутні. У залі панувала атмосфера зачарування українською піснею і неповторною харизмою юних та вже знаних артистів з надзвичайно красивими голосами. Глядачі насолоджувалися виступами, після яких лунали шалені овації.

– Концерт нам дуже сподобався, ми просто в захваті, – діляться своїми враженнями жіночки з Сазонівки. – Скажемо, що цей концерт – для душі, для людей, щоб підняти настрій і краще було далі жити. Хоча й важко сьогодні, але якщо є такі люди, як родина Душейків, які дбають не лише про сільське господарство, щоб сіялось, вирощувалось, щоб мешканці наших сіл були з роботою, а й роблять все для того, щоб кожен з нас у свято отримав хороший настрій.

Святкування з нагоди 8 Березня відбулися в усіх селах корпорації «Дніпро», де господарюють знані аграрії – родина Душейків. Солодкі подарунки отримали більш ніж півтори тисячі ветеранів праці та ті жінки, які щоденно працюють в сільськогосподарській сфері корпорації.

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