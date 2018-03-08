У Черкасах виявили річку з нечистот

У передмісті Черкас місцеві жителі виявили справжню річку з нечистот, яка тече прямісінько у Дніпро. Що там, люди навіть бояться уявити – адже навіть за мінусової температури ці стоки не замерзають, а навколо стоїть нестерпний сморід.



Про це інформують «Подробности».

Цей бурхливий потік з нечистот Сергій Дорофєєв зняв тиждень тому. Зі старої зливної труби води тече прямо у Дніпро. Інколи – активно, інколи – поволі. Ці викиди місцеві жителі помітили півтора року тому, і за цей час стоки вимили на узбережжі справжній каньйон.

«Ви самі відчуваєте, який тут стоїть запах – це зима, а влітку тут дихати неможливо. Риба зникла зовсім, в минулому 2017 році – риби не було взагалі на цій території», – скаржиться Сергій Дорофєєв, мешканець Черкас.

Окрім нестерпного смороду та маслянистої плівки весь берег вкритий невідомою субстанцією жовтого кольору.

Цією жирною речовиною вкритий і сусідній пляж, і навіть територія причалу. Місцеві кажуть, вода з каналізації текла і раніше – це були стоки після дощів та танення снігу… але ці нечистоти більше схожі на викиди підприємства.

До цього мальовничого узбережжя майже в притул підходить так звана черкаська промислова зона. Ще за радянських часів тут працювали безліч комбінатів та заводів. Нині їх територію орендують десятки маленьких фірм і не виключено, що деякі з них підключились напряму до старої зливової каналізації.

На місце викидів люди неодноразово викликали і комунальників, і екологів. Позавчора працівники водоканалу таки відібрали проби - результати просто шокують. Рівень хлоридів, амонію та фосфатів удесятеро перевищує допустимі норми.

«Хлориди ідуть на тому рівні, що для підприємств – це говорить по те, що це чистий каналізаційний стік і тут треба розбиратись», – говорить Тетяна Проценко, керівник лабораторії «Черкасиводоканал».

У «Водоканалі» впевнені, до зливної каналізації незаконно врізалось якесь із підприємств і скидає у Дніпро свої відходи. Таким чином бізнесмени намагаються зекономити на виробництві, каже головний інженер.

«Для того, щоб підключитися до централізованого каналізаційного колектора – вони отримують у нас технічні умови, роблять проект і потім стають нашими абонентами і платять за користування каналізаційною мережею», – заявив Сергій Бойко, головний інженер «Черкасиводоканал».

Про результати своїх досліджень «Водоканал» уже повідомив усім відповідним інстанціям. Але допоки ті шукатимуть підприємство-забруднювач, ядучі та вкрай небезпечні стоки і далі потрапляють у Дніпро.

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