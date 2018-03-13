31-річний черкащанин, йдучи в гості, врятував людину (ВІДЕО)

Про це повідомляють у патрульній поліції Черкащини.

Учора близько 22 години патрульні прибули на виклик у багатоповерхівку по вулиці Чехова в Черкасах. На балконі, що примикає до сходів, у під’їзді, вони побачили чоловіка, який тримав на руках жінку похилого віку.

Чоловік розповів, що коли йшов у гості до товариша, відчув у під’їзді запах диму. У квартирі, звідки йшов дим, було двоє дверей. Замкнуті були лише другі. Чоловік їх вибив. Усе помешкання було в диму. Перше, що зробив черкащанин – перекрив газ, далі відчинив двері балкону для провітрювання. На балконі квартири помітив літню жінку, яка непритомна сиділа в кріслі. Він взяв її на руки та виніс у під’їзд. Тоді викликав поліцію та «швидку допомогу».

Потерпілу вдалося врятувати, її госпіталізували медики до 3-ої міської лікарні. На місці працювала служба ДСНС. Можливо причиною займання було необережне поводження з побутовими предметами. Далі у справу ведуть слідчі.

реклама