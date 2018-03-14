В області розпочався період сезонного підйому води

Упродовж доби рятувальники ліквідували загрозу підтоплень домоволодінь та автодоріг у п‘яти місцях

У зв’язку з весняним потеплінням, а також істотних опадів у вигляді снігу з дощем, в ряді регіонів виникла загроза підтоплень будівель та автодоріг.

Так від початку тижня, фахівці ДСНС здійснили вже 7 виїздів для ліквідації підтоплень та відкачування талих вод які загрожували житловим будинкам. З кожним днем кількість таких місць зростає. Лише за останню добу 13 березня до рятувальників по допомогу у боротьбі із «великою» водою звернулись 5 разів .

У Чорнобаївському районі рятувальні підрозділи працювали по відкачуванню води у селах Малі Канівці та Лукашівка. Силами особового складу 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини з території приватних домоволодінь за допомогою пожежного автомобіля та мотопомпи було відкачено 627 кубічних метрів води.

У селі Степанки Черкаського району, на вулиці Лесі Українки виникла загроза підтопленню одразу 15-тьох приватних домоволодінь. Фахівці Черкаського міськрайонного відділу встановивши 4 мотопомпи відкачали з небезпечного місця 1890 кубометрів талих вод. Для попередження подальшого підтоплення приватних домоволодінь на цій території рятувальники спорудили штучну греблю.

Також для захисту житлових будинків від талих вод рятувальники спорудили піщану дамбу і в селі Рацево, Чигиринського району. Водночас, рятуючи від підтоплення 20 домоволодінь, фахівці ДСНС за допомогою пожежного автомобіля та 2 мотопомп відкачали 2400 кубометрів води, яка загрожувала 20 приватним домоволодінням.

У той же час у Каневі, рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини за допомогою спеціальної техніки та мотопомпи відкачали з проїзної частини вулиці Шевченка 60 кубометрів талої води, що дозволило відновити транспортне сполучення у напрямку сіл Пекарі та Хмільна.

У зв‘язку із небезпекою підтоплень в населених пунктах області, Управління ДСНС України у Черкаській області звертається до громадян та представників усіх органів влади. Як показує досвід, сезонний підйом води та підтоплення виникають у першу чергу там, де внаслідок людської діяльності були пошкоджені захисні дамби, захаращені або перекриті дренажні канави, спеціальні меліоративні рівчаки, стокова каналізація, труби для водовідведення.

Враховуючи існуючі загрози пов‘язані із підтопленням житлових будинків та транспортних мереж, рятувальники закликають усі відповідальні служби та громадян провести у зонах відповідальності, а також власних домоволодіннях комплекс заходів спрямованих на відновлення, укріплення або розчищення усіх інженерно-меліоративних об’єктів. Завдяки активній роботі, зараз можна створити необхідні умови для спокійного пропуску та водовідведення талих вод.

Про це інформує речник обласного управління ДСНС Костянтин Проценко

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