Інну Кукуленко-Лук’янець обрано головою міської організації АПУ

Головою Черкаської міської організації Аграрної партії України під час сьогоднішньої конференції обрано доцента Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, психолога Інну Кукуленко-Лук’янець.

Інна Володимирівна має й політичний досвід: у 2014-2015 роках була депутатом Черкаської міської ради.

– Аграрна партія складається із людей, які є справжніми трудівниками, – наголосила Інна Кукуленко-Лук’янець у коментарі «Прочерку». – За результатами виборів у об’єднані територіальні громади АПУ посідає третє рейтингове місце серед усіх політичних сил України. На місцях – у селах, районних центрах – партія отримала значну підтримку людей. З іншого боку, Аграрна партія має значну історію, з якою пов’язана й моя сім’я. Мій батько (Володимир Лук’янець, – ред.) також входив до неї. Як ми знаємо, тепер партія оновилася, має нового лідера – Віталія Скоцика, надзвичайно розумну й амбітну людину, доктора наук, який отримав освіту в престижному американському виші.

Інна Володимирівна нагадала, що прагне того, щоб Аграрна партія посіла належне місце й у міському політичному житті.

– Ми хочемо показати, що АПУ – партія не лише села і сільгоспвиробників, що вона відображає інтереси всього населення України. Адже розвиток аграрного сектора – це надходження в бюджет, а отже й підтримка соціальної сфери, медицини, а також освіти, яку я представляю й представлятиму надалі. Тож робитимемо зусилля, щоб гідно репрезентувати нашу політичну силу й у місті, – пообіцяла Інна Кукуленко-Лук’янець. – Сподіваємося, що на наступних виборах АПУ отримає гідне представництво в міськраді.

За словами новообраного голови міської організації, до її команди ввійдуть професіонали в різних галузях життя міста.

– Приміром, якщо людина опікується освітою, вона повинна мати відповідну освіту й досвід роботи в цій галузі. Тобто, перед нами стоїть завдання сформувати команду фахівців, експертів. Я не розумію сьогоднішню тенденцію, коли до влади приходять люди, які жодного дня ніде не працювали, – наголосила політик.

Інна Володимирівна переконана, що люди втомилися від партій, створених під конкретного політика. Як тільки цей політик не виправдовує очікувань виборців, партія зникає з політичного спектру країни. Тому велике значення має те, що АПУ – це, по-перше, ідеологічна політична сила, а по-друге – команда професіоналів.

На конференції також обрано нові керівні органи міської організації. Заступником голови обрано Ігоря Андрійченка. До складу виконкому, крім голови і заступника міської організації, ввійшли лікар Олександр Дігтяренко, підприємець Юрій Черник і голова облорганізації Національної спілки кінематографістів України Олександр Деньга. Контрольно-ревізійну комісію очолила науковець Сабіна Раджабова.

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