У ЧДТУ відкрили лабораторію цифрових рішень за 600 тисяч бюджетних коштів Новини Черкас та Черкаської області Лабораторію сучасних цифрових рішень і робототехнічних систем, а також виставкову залу кафедри дизайну відкрили в Черкаському державному технологічному університеті. Це вдалося зробити в межах обласної програми підтримки вищих навчальних закладів Черкаської області. На реалізацію задуму спрямували зокрема 600 тис. грн з обласного бюджету. Приурочили відкриття до 58-ї річниці ЧДТУ.

– Продовжуємо втілювати одну з найголовніших ідей – інвестувати в освіту, – зауважив перший заступник голови ОДА, випускник закладу Віталій Коваль. – Удосконалюючи та оновлюючи базу загальноосвітніх закладів, розвиваючи природничо-математичну освіту, STEM-освіту, LEGO, відкриваючи шахові, лінгафонні кабінети, логічною є модернізація обладнання у вищих навчальних закладах. Таким чином, системно впроваджуємо новітні технології в навчальний процес. Відкриття лабораторії – вдалий цьому приклад. Переконаний, новопридбане обладнання допоможе оперативно реагувати на різні виклики, зокрема у сфері радіоспостереження і локації. У цілому ж відкриття лабораторії – це нові можливості – як для студентів, так і викладачів.

Тож, за підтримки Черкаської обласної державної адміністрації та обласної ради для новоствореної лабораторії придбали стартові набори Raspberry Pi 3, комплекти Arduino, набори датчиків для Arduino, IP-АТС, IP-телефони та контрольно-вимірювальне обладнання. Все це дозволить проектувати новітні системи керування типу «Розумний будинок», «Автоматизація і роботизація виробничих процесів», «Системи GPS/GPRS моніторингу». Впровадження платформи в навчальний процес дозволить значно підвищити кваліфікацію випускників спеціальності «Телекомунікації, радіотехніка та робототехніка».

Придбано й обладнання по IP-телефонії – для підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі телекомунікації, а саме: у встановленні, налаштуванні та обслуговуванні міні IP-АТС, без яких не обходиться жоден сучасний офіс. Це дасть змогу пропонувати гнучкі технічні рішення з налагодження станцій та надання комерційних послуг з їхньої інсталяції.

Задля розвитку робототехніки в регіоні та забезпечення можливості продовження навчання школярів, які вивчають у школах основи робототехніки, зокрема на базі навчальних систем LEGO Education, на факультеті електронних технологій і робототехніки ЧДТУ з цього року впроваджені нові освітні програми. Здійснюватиметься підготовка здобувачів вищої освіти освітнього ступеню бакалавр та магістр за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» освітньої програми «Радіотехніка та робототехнічні системи» та за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньої програми «Робототехнічні системи та автоматизація».За словами ректора університету Олега Григора, нині в закладі особливу увагу акцентують на розвиток робототехніки, а нововідкрита лабораторія дасть змогу інженерним студентам здобувати високі знання, гідно конкурувати на ринку праці та розвивати робототехнічну індустрію.

Довідково:

До складу ЧДТУ входить 7 факультетів та 40 кафедр, здійснюється підготовка студентів за 36-ма спеціальностями освітнього ступеню «бакалавр», 34-ма спеціальностями освітнього ступеню «магістр» та 11-ма – «доктор філософії».

Про це інформує прес-служба ОДА

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