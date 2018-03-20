На Дніпрі врятовано трьох рибалок (ВІДЕО)

Складну рятувальну операцію з порятунку рибалок довелось провести фахівцям ДСНС ввечері на Дніпрі в Черкасах.





Про це повідомляють в управлінні ДСНС України в Черкаській області.

Так, о 17:35 до чергової частини оперативно-координаційного центру Управління звернулися по допомогу троє рибалок. Зі слів потерпілих, вони, рухаючись на човні поблизу розважального комплексу «Робінзон», на відстані близько 500 метрів від берега потрапили у льодовий полон.

Як стало відомо, на вечір чоловіки вийшли на річку на риболовлю. Згодом, через мороз, з’явилися проблеми із двигуном, який, попри зусилля чоловіків, вийшов з ладу. Поки моторист намагався полагодити двигун, дрейфуючий човен кригою почало затирати на тороси. Спроби рибалок вивести човна з-під крижаного удару на веслах успіху не мали. Коли човен остаточно було заблоковано кригою, і в ньому з’явилася вода, чоловіки вирішили звернутися по допомогу до рятувальників.

Одразу після отримання повідомлення на місце події виїхали фахівці водолазної групи, медики, психологи та інженерна група аварійно-рятувального загону спецпризначення.

Пошуки потерпілих проводили за допомогою встановленої на березі спеціальної освітлювальної вежі, яку використовували у якості маяка, катера на повітряній подушці «Пегас» та квадрокоптера. Обстеживши прожекторами акваторію, впродовж півгодини рятувальники встановили точне місцезнаходження рибалок.

Проте ситуацію ускладнювали сильні тороси, що оточили рибацький «Прогрес». За таких умов дістатися до човна рибалок катером на повітряній подушці було неможливо, тому керівник водолазної групи Андрій Власенко прийняв рішення проводити евакуацію людей вплав через льодове поле та крижані уламки. Узявши із собою ще один гідрокостюм, рятувальник пробив грудями водну доріжку до човна рибалок, де одягнув його на одного з чоловіків і разом з ним, підтримуючи та страхуючи, перетягнув його через крижане поле до катера ДСНС. Всього, аби евакуювати усіх потерпілих із напівзатопленого човна, рятувальнику довелось зробити шість запливів, кожен з яких був надзвичайно небезпечним.

О 19:50 потерпілих було доставлено до берега. Від медичної допомоги врятовані відмовилися.

З початку року на водних об’єктах зареєстровано вже 14 пригод, внаслідок яких 20 осіб врятовано.

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