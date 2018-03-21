Після 8 березня штучні квіти стали популярніші за живі, – ЗМІ

Шалений попит на живі весняні квіти закінчився 9 березня. Йому на зміну прийшли яскраві пластмасові букетики.



Про це інформують «Вісті Черкащини».

Завбачливі продавці ще за місяць до провідної неділі, яку цього року почнуть відзначати з 15 квітня, розпочали продаж штучних квітів.

Приміром, на тальнівському базарі в центрі міста ціни на штучні квіти різні: від 10 до 65 гривень за гілку. Вартість залежить від розміру і кількості квіток.

Якщо порівняти з минулим роком, то ціни суттєво не підвищилися. Але варто пам’ятати, що перед Великоднем все подорожчає.

До речі, священики не рекомендують витрачати кошти на пластмасові букети, бо це шкода довкіллю і ніякої користі покійному. Краще замовити панахиду за упокій душі та згадати померлого добрим словом.

Ірина Ротаєнко

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