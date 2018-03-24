Ювілей ансамблю козацької пісні відбувся в Смілі

Сьогодні в Смілі у міському Будинку культури відбувся великий концерт з нагоди 30-річного ювілею місцевого Народного аматорського Ансамблю козацької пісні „Заграва”. Уже далекого 1988 року колектив створив і очолив захоплений козаччиною музикант і аранжувальник Юрій Радзієвський. З того часу самобутній ансамбль радує глядачів своїми виступами. Уже за два роки він здобув високе звання Народного. Побував з виступами у всіх регіонах України, представляв нашу державу і, зокрема, Черкащину за кордоном. „Заграва” стала своєрідною візитівкою Сміли.

На жаль, роки не лише збагатили колектив новими піснями і додали йому майстерності. Вони ще й додали сивини на скроні багатьом учасникам, а дехто взагалі пішов із життя. Їх згадали поіменно і вшанували пам’ять хвилиною мовчання.

1984 року ансамбль очолив новий керівник – Володимир Голубничий. Це закохана в мистецтво, талановита і творча людина. Завдяки йому „Заграва” заграла новими барвами, збагатилася новими козацькими піснями. Тож численним глядачам було чим насолоджуватися. Пісні звучали на всі смаки.

Колектив вітали колеги, представники влади, зокрема секретар міської ради, виконуючий обов’язки міського голови Сміли Костянтин Синьогуб, голова Смілянської районної ради Володимир Грошев, помічник Народного депутата України Сергія Рудика Лідія Зайва тощо. Незвичним було вітання спеціалістів обласного Центру народної творчості департаменту культури Черкаської ОДА Наталії Сайченко і Тетяни Кучменко. Як виявилося, пані Наталія колись виступала в „Заграві”. Тож до подарунків і грамот вона разом з колегою додала ще й чудову пісню.





До речі, ще один колишній загравівець Василь Скляренко, подарував глядачам і своїй мамі пісню „Рідна мати моя”. Зараз він артист хору Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського і народної академічної хорової капели імені Павла Платоновича Чубинського.

Концерт пройшов на одному диханні і вкотре підтвердив аксіому: козацькому роду нема переводу!

Олександр ВІВЧАРИК,

Фото автора

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