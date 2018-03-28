Інформацію про фальсифікацію на Черкащині направлять Луценку і нардепам

Комісія, яка розглядає фальсифікації виборів до Черкаської облради в 2015 році, сьогодні вирішила звернутися до ГПУ та керівників фракцій у ВРУ щодо затягування справи.

На сьогоднішньому засіданні комісії з 8 депутатів були присутні п’ятеро.

Спершу Давиденко зачитав надісланий йому прокуратурою запит. До слова, нікого з прокуратури чи поліції не було на засіданні.

– …Двом посадовим особам Черкаської обласної виборчої комісії оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частино 4 статті 158 ККУ... На цей час вживаються заходи щодо вручення відповідного обґрунтованого акту… – зокрема, зачитав депутат.

Це обурило депутатів. Так, депутат Рибченко зауважив:

– «Вживаються заходи»… Це означає, що підозрюваних викликають, а вони не приходять… – зазначив Рибченко. – Тому вважаю, що таку відповідь треба направити в ГПУ. Може вони якось зреагують. Бо тут треба чітке пояснення.

Врешті депутати вирішили так і зробити та направити звернення для підсилення не лише в ГПУ, а й до керівників фракцій у ВРУ. Також на сесію облради 20 квітня комісія вирішила винести питання заслуховування інформації прокуратури про стан і результати розслідування.

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