Затримано жінку під час спроби дати хабаря начальнику Уманського відділу поліції (ФОТО)

Уманською місцевою прокуратурою спільно з працівниками управління внутрішньої безпеки в Черкаській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області 3 квітня затримано місцеву жительку, яка запропонувала та намагалася дати начальнику вказаного відділу поліції неправомірну вигоду.

Про це інформує прес-служба прокуратури Черкаської області.

Гроші в сумі 26 тис. грн. жінка хотіла дати поліцейскому за сприяння у вирішенні питання про закриття кримінального провадження стосовно жителя Монастирищенського району, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України біля адміністративного приміщення Уманського відділу поліції під час спроби надання грошових коштів, які в ході обшуку вилучено правоохоронцями.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, вживаються заходи щодо повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Фото ДВБ Національної поліції України

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