В управлінні водних ресурсів аналізують, які площі можливого затоплення територій навесні

З початком весни у ЗМІ області розповсюджується інформація про те, що зазнали підтоплення окремі населені пункти Черкаського району та затоплено частину заплави Тясминського захищеного масиву.

На сьогодні, за інформацією сільських голів, має місце підтоплення грунтовими водами територій населених пунктів Свидівок і Будище Черкаського району, зокрема, у селі Свидівок підтоплено близько 100 осель, а в Будищі – 48 підвалів, внаслідок високої водності нинішнього весняного водопілля та через незадовільний стан дренажно-осушувальних систем, в зоні впливу яких перебувають ці населені пункти. Однак ці системи не входять до зони діяльності управління.

Тому, щоб не спричиняти панічних настроїв серед населення та, враховуючи певні закиди на свою адресу, Черкаське регіональне управління водних ресурсів вважає за потрібне прокоментувати ситуацію, що склалася.

Отже, насамперед слід проаналізувати метеорологічні умови цієї весни, бо частково вони призвели до згаданих підтоплень. Перший квартал 2018 року на прилеглих до Кременчуцького водосховища територіях відзначався частими різкими змінами температури повітря та нерівномірним територіальним і часовим розподілом опадів. Опади спостерігались у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу, їх основна кількість припадала на другу декаду січня та І – ІІ декади березня. Сніговий покрив та глибина промерзання ґрунту були нестійкими. Мали місце досить тривалі (7 – 10 днів) відлиги наприкінці січня і у першій половині березня. Все це обумовило нестабільну динаміку ґрунтових вод цієї весни. Крім того, під час весняного водопілля можливе затоплення поверхневими водами територій в безпосередній близькості від водосховища.

– Досвід спостережень за проходженням повеней і паводків свідчить про те, що найбільш суттєві наслідки підвищення рівнів води спостерігаються у верховій частині водосховища. При позначках рівнів 83.00 м (в Балтійській системі) і вище в першу чергу надзвичайного затоплення і підтоплення зазнають: на лівобережжі – понижені території населених пунктів Канівського та Золотоніського районів, села Келеберда, Прохорівка, Сушки, Бубнівська Слобідка; на правобережжі – села Пекарі, Михайлівка, нижня частина с. Хрещатик і прилеглі території Тубільцівської сільської ради, а також бази відпочинку поблизу верхнього краю Вільшанської захисної дамби, – коментує начальник відділу водних об’єктів та техногенно-екологічної безпеки Дмитро Міхельсон.

Враховуючи гідрометеорологічні умови, що склалися в даний час, орієнтовна площа можливого затоплення територій у верховій частині Кременчуцького водосховища очікується від 6.7 тис. га до 10 тис. га, у тому числі:

– на лівобережжі – від 5 тис. га до 7.5 тис. га;

– на правобережжі – від 1.7 тис. га до 2.5 тис. га.

– Що стосується зони діяльності Черкаського РУВР у цій ситуації, то насосні станції управління здійснюють перекачку повеневих вод з придамбових водойм у Кременчуцьке водосховище згідно з Протоколом засідання міжвідомчих комісій з питань погодження допустимих рівнів в придамбових водоймах насосних станцій. Позначки рівнів води розроблялись на підставі проектних матеріалів під час будівництва і практично не змінювались протягом майже 60-річного періоду їх експлуатації. Неодноразово відбувалися засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де брали участь і представники управління, було прийнято рішення про перекачку вод не вище мінімального протокольного рівня, а то й нижче. Водолази обстежили і допомогли прибрати деревину та топляки з аванкамери, забезпечивши безаварійну роботу насосних станцій. З метою економії електроенергії насосні станції Черкаського РУВР працюють в нічний період доби, та за необхідності ми готові працювати цілодобово, – підсумував заступник начальника управління Владислав Бондаренко.

Варто зауважити, що при порівнянні періоду кінець березня-початок квітня 2017 та 2018 років, виявилося, що минулого року було перекачано 1,126 млн. м3 води, тоді як цього річ – 2,335 млн. м3, що вдвічі більше. За останній тиждень насосними станціями Черкаського РУВР перекачано до Кременчуцького водосховища близько 16 млн. м3 води.

Олена Башлик

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