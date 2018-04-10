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На Черкащині затримали 50 рейдерів під час захоплення підприємства

10 квітня 2018, 16:46 Новини Черкас та Черкаської області

На Черкащині поліцейські затримали 50 осіб, які намагалися незаконно захопити одне із сільськогосподарських підприємств області.

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Про це повідомив заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Сьогодні рейдери здійснили спробу захопити одне із діючих сільських підприємств в Черкаської області, але завдяки активним діям поліції за підсумком всі 50 осіб-рейдерів затримані", - написав він.

Аброськін додав, що "так буде з усіма шукачами пригод".

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Яке саме підприємство намагалися захопити і де воно розташоване, заступник глави Нацполіції не повідомив, але додав, що рейдерам платили по 500 гривень.

""Ринкова вартість" роботи цих "рейдерів", які лежать обличчям вниз – 500 гривень за день роботи", - підсумував Аброськін.

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Коментарі  

 
-1 #2 Добре спрацювали 10.04.2018 17:22
Затримані під час СПРОБИ захоплення підприємства. Поліція не дала їм його захопити
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-3 #1 За шо? 10.04.2018 17:10
Они же дети!
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