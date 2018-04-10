Аграрна партія подарувала великодні паски пацієнтам і персоналу пологового будинку і Третьої лікарні Черкас

Великодні паски вручили у великодні дні активісти Аграрної партії України пацієнтам і персоналу бази №1 (по вул. Чехова) Черкаського міського пологового будинку «Центр матері та дитини», а також неврологічного відділення Третьої міської лікарні швидкої допомоги.

Голова Черкаської міської організації Аграрної партії Інна Кукуленко-Лук’янець розповіла медикам та пацієнтам про діяльність своєї політичної сили, яка працює як у селі, так і в місті, відстоюючи сімейні й традиційні українські моральні цінності. А підприємець-меценат Юрій Черник, який є членом виконкому організації, наголосив, що медики допомагають з’явитися новому життю й оберігають його, що найкраще відповідає як духу великодніх свят, так і ідеології Аграрної партії.

– Хочеться, щоб у цей світлий день кожна людина відчула в душі благодать Господню, – розвинув думку своїх колег по партії голова обласної організації АПУ Віктор Полозов. – Якби люди частіше думали про Бога і вели себе совісно, ніяких війн і протистоянь не було б, а Україна стала б дуже багатою і щасливою державою. Тож треба мінятися самим. І тоді зміниться і країна.

Віктор Олександрович наголосив, що його, як і більшість українців, не влаштовує нинішня влада, але ж Петро Порошенко чи хтось інший з урядовців, не кидає в Черкасах сміття поза урнами і не засмічує схили Дніпра. Це роблять місцеві жителі. Тож треба розпочинати з себе.

– Аграрії, крім благодійних акцій цьогоріч запланували дуже багато корисних заходів, – додав Віктор Полозов. – Один із перших проектів, який ми вже втілюємо в життя – «Зелена хвиля». Протягом року ми прибиратимемо сквери, набережні, сіятимемо квіти і саджатимемо дерева по всій області. Черкащина повинна стати взірцем для інших областей в екологічному напрямку. А тому всіх людей доброї волі, які справді хочуть жити по-іншому, закликаю приєднуватися до нас. Про майбутнє треба дбати вже сьогодні, а не шкодувати потім, що сам нічого не зробив для того, щоб змінити життя своїх дітей на краще.

Інна Кукуленко-Лук'янець вручила великодні подарунки кожній пацієнтці пологового будинку

Подарунки для пацієнток Третьої лікарні передала активістка АПУ Ніна Черник

Активісти АПУ Богдан Карнарук і Юрій Черник із подарунками в гостях у пацієнтів Третьої лікарні

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