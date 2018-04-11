Рух автотранспорту по мосту через Дніпро цього тижня здійснюватиметься без світлофорного регулювання

Служба автомобільних доріг у Черкаській області повідомляє, що на мосту через річку Дніпро на автодорозі державного значення Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань на ділянці км 23+068 продовжуються ремонтні роботи. Але цього тижня рух автотранспорту по мосту здійснюватиметься без світлофорного регулювання, без обмежень.





На мосту через Дніпро, на замовлення Служби автомобільних доріг у Черкаській області, підрядна організація ТОВ «Альтком» закінчила бетонування тротуару та продовжує роботи зі встановлення перильного огородження.

Світлофорне регулювання працюватиме лише під час виконання робіт, які потребують тимчасового обмеження руху автотранспорту.

Служба автомобільних доріг у Черкаській області просить усіх водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей під час проведення ремонтних робіт. А також закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати допустиму швидкість і не виконувати ризикованих маневрів. Будьте уважні та обережні.

Прес-служба САД у Черкаській області

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