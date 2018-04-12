У черкаському парку висадили понад дві сотні дерев (фото)

Про це інформують у прес-службі КП «Дирекція парків».

Цьогоріч у парках та скверах Черкас внаслідок буревію постраждало чимало дерев. Зокрема у Сосоновому бору було пошкоджено понад півтори сотні. Нині «Дирекція парків» разом із міським управлінням екології намагається відновити кількість пошкоджених насаджень.

- Ми намагаємося відновити баланс. Так, сьогодні у «Сосновому бору» вже висадили понад 200 саджанців граба, клена та липи, які нам безкоштовно надало Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, - говорить заступник директора КП «Дирекція парків» Андрій Куча. – Вже завтра плануємо стільки ж дерев висадити у парку «Перемога».

До робіт, окрім працівників комунального підприємства, активно долучилися депутати міської та обласної рад, члени виконавчого комітету.

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