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У черкаському парку висадили понад дві сотні дерев (фото)

12 квітня 2018, 16:00 Новини Черкас та Черкаської області
11 квітня, у парку «Сосновий бір» влаштували суботник та висадили понад 200 дерев.

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Про це інформують у прес-службі КП «Дирекція парків».

Цьогоріч у парках та скверах Черкас внаслідок буревію постраждало чимало дерев. Зокрема у Сосоновому бору було пошкоджено понад півтори сотні. Нині «Дирекція парків» разом із міським управлінням екології  намагається відновити кількість пошкоджених насаджень.

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- Ми намагаємося відновити баланс. Так, сьогодні у «Сосновому бору» вже висадили понад 200 саджанців граба, клена та липи, які нам безкоштовно надало Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, - говорить заступник директора КП «Дирекція парків» Андрій Куча. – Вже завтра плануємо стільки ж дерев висадити у парку «Перемога».

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До робіт, окрім працівників комунального підприємства, активно долучилися депутати міської та обласної рад, члени виконавчого комітету.

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Коментарі  

 
+1 #2 Демократія 12.04.2018 16:51
Добре, що дерева висаджують. А погано, що в парку "Перемога" половина території досі не прибрана від торішнього листя, а штучне озеро перетворилося на брудну калюжу. Раніше прибирали краще.
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+2 #1 Молодці 12.04.2018 16:21
Добра справа, молодці!
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