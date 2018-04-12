У Смілі побили члена виконкому міської ради Іллю Слободяника

Він також повідомив, що потерпілий наразі знаходиться в лікарні, де йому надають допомогу.
Як відомо, у смілянського активіста Іллі Слободяника раніше був конфлікт з колишнім в. о. міського голови Віктором Федоренко.
Нагадаємо, що у вересні зі слів активіста, на нього в людному місці Сміли поблизу магазину "Берізка" (р-н цукрового заводу) був скоєний напад сином Федоренка - Федоренком Віталіком та невідомим чоловіком в чорній кофті з золотим зображенням янголу.
Опісля розпочалася судова тяганина, де Федоренко старший поводився дуже дивно.
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