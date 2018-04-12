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У Смілі побили члена виконкому міської ради Іллю Слободяника

12 квітня 2018, 15:58 Новини Черкас та Черкаської області
Сьогодні серед білого дня побили члена виконавчого комітету Смілянської міської ради Іллю Слободяника. Щойно про це на засіданні виконкому заявив міський голова Олексій Цибко, smila-ua.com

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Він також повідомив, що потерпілий наразі знаходиться в лікарні, де йому надають допомогу.

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Як відомо, у смілянського активіста Іллі Слободяника раніше був конфлікт з колишнім в. о. міського голови Віктором Федоренко.

Нагадаємо, що у вересні зі слів активіста, на нього в людному місці Сміли поблизу магазину "Берізка" (р-н цукрового заводу) був скоєний напад сином Федоренка - Федоренком Віталіком та невідомим чоловіком в чорній кофті з золотим зображенням янголу.

Опісля розпочалася судова тяганина, де Федоренко старший поводився дуже дивно.

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Коментарі  

 
+3 #1 Бардак 12.04.2018 16:19
Вже почали бити інакомислячих. Регіони-рімейк.
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