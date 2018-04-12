У Смілі побили члена виконкому міської ради Іллю Слободяника

Сьогодні серед білого дня побили члена виконавчого комітету Смілянської міської ради Іллю Слободяника. Щойно про це на засіданні виконкому заявив міський голова Олексій Цибко, smila-ua.com





Він також повідомив, що потерпілий наразі знаходиться в лікарні, де йому надають допомогу.

Як відомо, у смілянського активіста Іллі Слободяника раніше був конфлікт з колишнім в. о. міського голови Віктором Федоренко.

Нагадаємо, що у вересні зі слів активіста, на нього в людному місці Сміли поблизу магазину "Берізка" (р-н цукрового заводу) був скоєний напад сином Федоренка - Федоренком Віталіком та невідомим чоловіком в чорній кофті з золотим зображенням янголу.

Опісля розпочалася судова тяганина, де Федоренко старший поводився дуже дивно.

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