У Черкасах п’яний водій збив автівкою чоловіка, що переходив дорогу на пішохідному переході

Увечері 14 квітня в Черкасах водій автомобіля ВАЗ-2108 скоїв наїзд на чоловіка, який переходив бульвар Шевченка по пішохідному переході. У результаті ДТП 68-річний черкащанин з травмами був доставлений до Третьої міської лікарні.



Про це «Прочерку» повідомили у патрульній поліції Черкащини.

Під час з’ясування обставин автопригоди у водія виявили ознаки алкогольного сп`яніння.

Йому запропонували пройти освідування на місці за допомогою приладу Драгер, на що водій відмовився та забажав їхати до Черкаського наркодиспансеру.

Там перевірка медиків показала результат – 1,8 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.

Патрульні склали адмінматеріали за ч.1 ст. 130 та викликали слідчого у справах ДТП з постраждалими, який далі займався оформленням матеріалів, що будуть передані до суду.

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