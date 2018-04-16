реклама
Книжковий фестиваль
реклама

У Черкасах п’яний водій збив автівкою чоловіка, що переходив дорогу на пішохідному переході

16 квітня 2018, 14:38 Новини Черкас та Черкаської області
Увечері 14 квітня в Черкасах водій автомобіля ВАЗ-2108 скоїв наїзд на чоловіка, який переходив бульвар Шевченка по пішохідному переході. У результаті ДТП 68-річний черкащанин з травмами був доставлений до Третьої міської лікарні.

30729849_1488780497910531_6996855175222657024_n

Про це «Прочерку» повідомили у патрульній поліції Черкащини.

Під час з’ясування обставин автопригоди у водія виявили ознаки алкогольного сп`яніння.

Йому запропонували пройти освідування на місці за допомогою приладу Драгер, на що водій відмовився та забажав їхати до Черкаського наркодиспансеру.

Там перевірка медиків показала результат – 1,8 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.

Патрульні склали адмінматеріали за ч.1 ст. 130 та викликали слідчого у справах ДТП з постраждалими, який далі займався оформленням матеріалів, що будуть передані до суду.

реклама


Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Весняні подорожі: топ-5 локацій та оренда квартир у Черкасах
У Холодному Яру масово зацвіли рідкісні підсніжники
Від метеликів до драконів: черкащанка плете унікальні прикраси з мідного дроту
Театр
Loading...