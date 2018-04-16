У Черкасах п’яний водій збив автівкою чоловіка, що переходив дорогу на пішохідному переході

Про це «Прочерку» повідомили у патрульній поліції Черкащини.
Під час з’ясування обставин автопригоди у водія виявили ознаки алкогольного сп`яніння.
Йому запропонували пройти освідування на місці за допомогою приладу Драгер, на що водій відмовився та забажав їхати до Черкаського наркодиспансеру.
Там перевірка медиків показала результат – 1,8 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.
Патрульні склали адмінматеріали за ч.1 ст. 130 та викликали слідчого у справах ДТП з постраждалими, який далі займався оформленням матеріалів, що будуть передані до суду.