У Черкасах вісім вулиць та провулків можуть змінити назви (ПЕРЕЛІК)

Це передбачено відповідним проектом рішення, яке щойно погодили члени виконавчого комітету. Далі – цей документ виноситиметься на розгляд та затвердження депутатів Черкаської міської ради.

Мова йде про зміну назв: вул. Волкова на вул. Івана Мазепи, вул. Крилова – на вул. Василя Стуса, вул. Можайського – на вул. Степана Бандери, вул. Титова – на вул. Титарна; вул. Стасова – на вул. Митрополита Липківського; вул. Пацаєва – на вул. Петра Дорошенка; вул. Добровольського – вул. Сінна; провулок Невського – на провулок Хмільник.

Такі нововведення пов’язані з поверненням історичних назв вулиць та провулків міста та історичних подій, що відбулися в України, зокрема, у рамках процесу з декомунізації. Тож на засіданнях комісії з питань найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів, інших споруд, розташованих на території міста та встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дошок у місті Черкаси ради (протоколи засідання топонімічної комісії від 15.12.2016, від 17.02.2017, від 04.04.2017) були підготовлені пропозиції щодо перейменування вулиць та провулків у місті Черкаси. А у липні минулого року - винесені на громадське обговорення.

Після чого – підготовлено проект рішення виконавчого комітету «Про проект рішення міської ради «Про перейменування вулиць та провулків у місті Черкаси».

Про це інформує прес-служба міськради

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