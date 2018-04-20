реклама
Книжковий фестиваль
реклама

359 пар черкащан уклали «шлюб за добу» за останній рік

20 квітня 2018, 09:05 Новини Черкас та Черкаської області
У квітні минулого року у Черкасах стартував проект «Шлюб за добу». За рік новою послугою скористалися 359 пар черкащан.

542830

Нині ж Умань стала п’ятим населеним пунктом Черкащини, що приєднався до пілотного проекту Міністерства юстиції України «Шлюб за добу».

До цього такою послугою можна було скористатися у містах Черкаси, Сміла, Канів та у с. Білозірֹ’я Черкаського району.

Участь у проекті Умані та ще 8 міст України передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів від 4 квітня цього року. Наразі місто вирішує організаційні питання надання нової послуги.

Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області.

реклама


Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Кольорова інсталяція та особлива «зебра» незабаром з’являться поблизу Черкаського зоопарку (ФОТО)
Весняні подорожі: топ-5 локацій та оренда квартир у Черкасах
У Холодному Яру масово зацвіли рідкісні підсніжники
Театр
Loading...