359 пар черкащан уклали «шлюб за добу» за останній рік

У квітні минулого року у Черкасах стартував проект «Шлюб за добу». За рік новою послугою скористалися 359 пар черкащан.





Нині ж Умань стала п’ятим населеним пунктом Черкащини, що приєднався до пілотного проекту Міністерства юстиції України «Шлюб за добу».

До цього такою послугою можна було скористатися у містах Черкаси, Сміла, Канів та у с. Білозірֹ’я Черкаського району.

Участь у проекті Умані та ще 8 міст України передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів від 4 квітня цього року. Наразі місто вирішує організаційні питання надання нової послуги.

Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області.

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